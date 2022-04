OMG! Die Swiss Music Awards 2022 mit prominenter watson-Unterstützung 😱

In der Bossard Arena in Zug werden am Abend vom 25. Mai die grössten Talente ausgezeichnet. Moderator ist Marco Fritsche, unter anderem bekannt als «Bauer, ledig, sucht ...»-Moderator. «Marco Fritsche ist die perfekte Besetzung als Moderator der SMA», sagt Nik Hartmann, Co-Leiter Eigenproduktionen TV National bei CH Media. «Schliesslich gilt er als einer der versiertesten Fernseh-Entertainer des Landes.»

Wir nähern uns langsam den Frühlingsferien – allerhöchste Zeit also, deinen Urlaub zu planen. Wir haben bei den Schweizer Reise-Experten nachgefragt, wohin sich eine Reise lohnt und wie die Corona-Situation vor Ort aussieht.

Mitte April gehen in den meisten Kantonen die Frühlingsferien los. Viele zieht es dabei in die Ferne, um ihrem Alltagsstress hinter sich zu lassen, Sonne zu tanken und mit einem guten Buch am Strand zu liegen. Wir wollten von den grössten Schweizer Reiseveranstaltern wissen, was gerade im Trend liegt. Diese Destinationen sind dieses Jahr besonders beliebt und diese Corona-Regeln gelten bei der Einreise: