Für Kriens-Luzern ist es der dritte Playoff-Finaleinzug in den letzten vier Jahren. Stets standen auf der anderen Seite die Kadetten, die sich den Titel in den letzten vier Jahren sicherten. (abu/sda)
Schertenleib mit Barça erneut im CL-Final +++ Sinner demontiert Zverev im Madrid-Final
Kriens-Luzern folgt Schaffhausen in den Final
Für Kriens-Luzern ist es der dritte Playoff-Finaleinzug in den letzten vier Jahren. Stets standen auf der anderen Seite die Kadetten, die sich den Titel in den letzten vier Jahren sicherten. (abu/sda)
Schertenleib mit Barcelona wieder im Champions-League-Final
Im letzten Jahr scheiterte Barcelona an Arsenal. Diesmal heisst der Gegner am 23. Mai in Oslo Lyon. Die französischen Rekordsiegerinnen eliminierten im Halbfinal Arsenal. (abu/sda)
Sinner demontiert Zverev im Madrid-Final
Zverev war im Final von Madrid, wo er 2018 und 2021 gewonnen hatte, kein ebenbürtiger Gegner für Sinner. Er verlor gleich seine ersten beiden Aufschlagspiele und leistete sich teils eklatante Fehler. Den ersten Satz gewann Sinner nach nur 25 Minuten. Nach nur 57 Minuten verwandelte der viermalige Grand-Slam-Turniergewinner seinen ersten Matchball zum nie gefährdeten Sieg. (abu/sda)
Ott düpiert die Favoriten, Walther und Lüscher mit Festsiegen
Beim Emmentalischen Gauverbandsfest in Oberdiessbach standen sich im Schlussgang die Topfavoriten Adrian Walther und Michael Moser gegenüber. Einen Sieger gab es nicht, wobei Moser nahe am Resultat war. Da Walther mit einem halben Punkt Vorsprung in die Endausmarchung ging, holte er seinen siebten Kranzfestsieg. Beim Solothurner Kantonalfest in Stüsslingen schwang Sinisha Lüscher obenaus. (abu/sda)
Pogacar beendet Tour de Romandie mit weiterem Etappensieg
Pogacar nahm dem Deutschen Florian Lipowitz, der wie in der Königsetappe am Vortag sein letzter Begleiter war, auf den letzten Metern des 178 km langen letzten Teilstücks von Lucens nach Leysin noch einmal drei Sekunden ab und gewann die Rundfahrt mit 42 Sekunden Vorsprung. (abu/sda)
TADEJ POGACAR WANTS IT ALL ⚡️⚡️⚡️— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 3, 2026
The world champion claims his FOURTH stage win in the Tour de Romandie to wrap up the overall. pic.twitter.com/ACasG3ds6e
Gretchen Walsh erneut mit Weltrekord
Vor Jahresfrist hatte Walsh in Fort Lauderdale in 54,60 s schon als erste Frau die 55-Sekunden-Schallmauer unterboten. An den Olympischen Spielen 2024 war die 23-Jährige in Paris ihrer Landsfrau Torri Huske unterlegen. Walsh holte in den Lagen-Staffeln aber zweimal Gold. Auf der Kurzbahn ist sie siebenfache Weltmeisterin. (abu/sda/apa)
🚨NEW WORLD RECORD!!!!!— 競泳NEWS (@swimcoverage) May 2, 2026
🇺🇸Gretchen Walsh
100Fly 54.33 WR🌏🌏🌏 pic.twitter.com/iFsqty2RqO
Noemi Rüegg gewinnt 1. Etappe
Rüegg, im Januar Gesamtsiegerin der Tour Down Under, setzte sich nach coupierten 114 km von Marin nach Salvaterra de Miño im Nordwesten des Landes im Sprint vor der zweifachen belgischen Strassen-Weltmeisterin Lotte Kopecky und der Deutschen Franziska Koch durch. Sie geht damit am Montag im Trikot der Gesamtführenden in die zweite von insgesamt sieben Etappen. (abu/sda)
Wow! Noemi Rüegg wins the first stage of Vuelta España Femenina! 🇨🇭 🔥 #LaVueltaFemenina pic.twitter.com/kCSVKEkdc8— Eemeli (@LosBrolin) May 3, 2026
Rennen in Miami beginnt früher
Ursprünglich hätte der vierte Grand Prix des Jahres um 22.00 Uhr starten sollen. Da aber möglicherweise auch Blitzeinschläge drohen, entschieden sich die Regelhüter der Motorsport-Königsklasse für einen früheren Beginn des Rennens in Florida. Das liegt nicht zuletzt an lokalen Vorschriften zu Gewitter und Blitz. Sollte es innerhalb eines überschaubaren Umkreises um die Rennstrecke herum blitzen, müsste der Anlass unterbrochen werden, die Anwesenden müssten Schutz suchen. Das wollen die Veranstalter vermeiden. (abu/sda)
Messi und Miami verlieren nach 3:0-Führung
Messi erzielte in der 33. Minute das 3:0 und hatte zuvor bereits die beiden ersten Treffer vorbereitet. Doch Orlando City drehte die Partie noch komplett: Martin Ojeda traf dreifach für die Gäste und stellte damit den Ausgleich her, ehe Tyrese Spicer in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. (sda/dpa/hah)
Kadetten Schaffhausen erster Playoff-Finalist
Wie drei Tage zuvor beim 29:28-Auswärtssieg der Kadetten war auch Spiel 3 hart umkämpft. Zwar führten die Gastgeber nach einem Blitzstart mit 3:0 und später auch 11:7 (19.). Die Berner fanden jedoch zunehmend besser ins Spiel und gingen kurz nach der Pause ihrerseits in Führung – 16:15 in der 34. Minute. Es sollte das einzige Mal in dieser Partie sein, in welchem die Gäste vorne lagen. (abu/sda)
Ukrainerin Kostjuk gewinnt in Madrid
Die Ukrainerin setzte sich im Final mit 6:3, 7:5 gegen Mirra Andrejewa durch. Für den Sieg benötigte Kostjuk nur 81 Minuten. «Es fühlt sich unglaublich an, jetzt hier zu stehen», sagte die 23-Jährige bei der Siegerehrung. «Ich habe viele Jahre gebraucht, um diesen Punkt zu erreichen, und das einzige Wort, das mir gerade in den Sinn kommt, ist Beständigkeit.» (abu/sda)
Il backflip della vittoria di Marta Kostyuk ✨ pic.twitter.com/mLfnZem1Tp— SuperTennis TV (@SuperTennisTv) May 2, 2026
Vaduz kommt nur zu einem Remis
Drei Runden stehen für Vaduz und Aarau noch auf dem Programm. Dabei kommt es am vorletzten Spieltag im Ländle zum Direktduell. Derzeit sind die beiden Teams durch zwei Punkte getrennt. Der Erste steigt direkt in die Super League auf, der Zweite bestreitet die Barrage. (abu/sda)
McLaren-Doppelsieg durch Norris und Piastri – Mercedes geschlagen
Das bislang dominierende Mercedes-Duo Kimi Antonelli/George Russell, das zuvor in dieser Saison alle Rennen gewonnen hatte, musste sich auf dem Circuit im Bundesstaat Florida mit Plätzen abseits der Top 3 begnügen. (abu/sda)
Nico Müller mit erstem Formel-E-Sieg
Am Ende triumphierte der 34-jährige Berner Oberländer, der seit dieser Saison für Porsche fährt, mit mehr als vier Sekunden Vorsprung auf den Neuseeländer Nick Cassidy. (abu/sda)
Der Verband prüft St. Gallens Protest
Der FC Basel hatte am Freitag daheim im Rückspiel das in St. Gallen eingehandelte 0:1-Handicap wettgemacht und sich im Penaltyschiessen die Halbfinal-Qualifikation gesichert. Dabei sollen die Baslerinnen aber in der Verlängerung mit Lena Bubendorf eine Spielerin eingewechselt haben, die nicht auf dem Matchblatt stand. (abu/sda)
Ipswich Town steigt auf
Um den dritten freien Platz in der Premier League für die kommende Saison spielen Millwall, Southampton, Middlesbrough und Hull City in den Playoffs. Wrexham, der Klub, der im Besitz der Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney ist, verpasste die Aufstiegsspiele knapp und wird damit nicht einen vierten Aufstieg in Serie bewerkstelligen. (abu/sda)
Pogacar Solo-Sieger der Königsetappe - Rang 6 für Voisard
Für Pogacar, der in der Gesamtwertung mit 35 Sekunden Vorsprung führt, war es der dritte Tagessieg bei dieser Rundfahrt nach den Triumphen in der 1. und 2. Etappe. Bester Schweizer am Samstag war Yannis Voisard, der das Ziel nach 149 km in einer ersten Verfolgergruppe als Sechster erreichte. (abu/sda)
NUMERI DA RECORD PER TADEJ 👑— Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 2, 2026
Pogacar si conferma il leader al Romania vincendo anche la 4ª tappa della corsa ✨
📲 Rivivi il suo arrivo in solitaria#Ciclismo #Cycling #TDR26 #Pogacar pic.twitter.com/Wp1O6nPyYk
NBA-Saison-Aus für Houston und Capela
Houston, das die ersten drei Spiele der Best-of-7-Serie verloren hatte, unterlag in der sechsten Partie zuhause mit 78:98. Die Hoffnung auf ein richtiges Comeback nach den zwei Siegen in Folge schwand sehr schnell, da die Rockets zur Halbzeit bereits 18 Punkte zurücklagen.
Ohne Kevin Durant bezahlte Houston teuer für seine mangelnde Treffsicherheit. Die Rockets verwerteten bloss 5 von 28-Dreipunktewürfen, während die Lakers 12 ihrer 28 Versuche von jenseits der Dreipunktelinie verwandelten. Mann des Spiels war mit 28 Punkten, 8 Assists und 7 Rebounds der 40-jährige LeBron James.
Clint Capela, der in den beiden vorangegangenen Spielen auf der Bank geblieben war, kam diesmal zum Einsatz, allerdings erst 2:07 Minuten vor Spielende. Der Genfer Center, der noch einen Zweijahresvertrag bei den Rockets hat, erzielte zwei Punkte und holte einen Rebound.
Die Lakers treffen somit in den Viertelfinals auf den amtierenden Meister Oklahoma City. (sda)
Odermatt erhält Ehrendoktortitel
Mit dem Ehrendoktor wird Odermatt nun dieselbe Ehre zuteil wie einst Roger Federer. Dieser erhielt die Anerkennung 2017 von der medizinischen Fakultät der Universität Basel.
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