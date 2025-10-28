freundlich10°
Kult-Maus ist zurück in der Schweiz und sorgt für Fan-Ansturm

Mit «Diddl is Back» kehrt die Kult-Maus auch in die Schweiz zurück.
Mit «Diddl is Back» kehrt die Kult-Maus auch in die Schweiz zurück.

«Ich werde ALLES kaufen»: Diddl ist zurück in der Schweiz und sorgt für Fan-Ansturm

Mit der «Diddl is Back»-Kampagne kehrt die Kult-Maus zu uns in die Läden zurück – und löst eine Nostalgiewelle aus.
28.10.2025, 09:5328.10.2025, 10:12

Mitte Oktober ist die Diddl-Maus in Läden in Frankreich und Belgien zurückgekehrt. Für viele Fans aus den 2000er-Jahren war dies ein grosser Nostalgie-Moment. Nun verkauft Fnac Suisse auch in der Westschweiz wieder Blöcke, Stifte und Hefte mit der Kult-Maus darauf – und sorgt damit für einen Ansturm von Fans.

Die neue Produktlinie trägt den Namen «Diddl is Back» und auf den 25 neuen Artikeln sind die üblichen Verdächtigen aus dem Diddl-Universum abgedruckt: Diddl, Diddlina, Pimboli, Mimihopps oder Galupy. Zum Sortiment gehören bisher etwa Duftblöcke, Sticker, Stifte und Tagebücher. An den Designs hat sich nichts geändert und die Artikel kosten zwischen 2.95 Franken und 16.95 Franken. Auf der Webseite sind acht Produkte bereits ausverkauft.

@lerenardetlasouris 🅓🅘🅓🅓🅛 🅘🅢 🅑🅐🅒🅚 👀 . 🐭 @Diddl, la marque iconique des années 90’s est de retour… . Stylos 🖊️, coffrets à bijoux 💎, sacs à dos 🎒, trousses et pochettes 👛, cahiers de coloriages 📗, stickers 😍, journaux secrets 🔐 et bien évidemment.. ses célèbres blocs parfumés 💌🍑🍫 ! . 💘 Alors prêt.es à replonger dans cet univers culte ? . ps : il faudra patienter encore un tout petit peu pour les peluches 🧸! . #diddl #diddlisback #langon #ruemaubec #commercedeproximité ♬ In Your Eyes - Kylie Minogue

«Ich werde ALLES kaufen»

Wie 20 Minuten berichtet, meinte Jérémy Nieckowski, Mediensprecher von Fnac Suisse, dass es im Frühling 2026 Nachschub geben werde. Der Ansturm war jedoch für das Unternehmen keine Überraschung: «Die Verkaufszahlen sind aussergewöhnlich. Die Kundinnen und Kunden sind wie erwartet zahlreich erschienen.» So habe Diddl eine regelrechte Nostalgiewelle ausgelöst. Das beliebteste Produkt der Reihe war laut Nieckowski, wie bereits in den 2000ern, der duftende Notizblock.

Auch auf Social Media war der Aufschrei gross, als die Diddl-Maus erstmals wieder in Geschäften auftauchte. Auf TikTok häufen sich Videos von begeisterten Fans. Darunter sind Kommentare wie: «Mein inneres Kind kann endlich wieder glücklich sein» oder «Ich werde ALLES kaufen» zu lesen.

@diddl_france DIDDL IS BACK 🧀🐭🤗 => diddlfrance.fr #diddlisback #diddl #90skids #diddlretour #diddlcomeback #comeback #millennial #millennials #millenialsoftiktok #kontiki ♬ Piu Piu Piu - 拼音师

Die Geschichte von Diddl

Die Cartoonfigur Diddl wurde 1991 von Thomas Goletz gezeichnet. Diddl lebt gemeinsam mit seinen Freunden Diddline, Pimboli, Mimihopps und anderen im Käseland und wurde schnell zu DER Kultfigur der 90er-Jahre. Besonders beliebt waren die Diddl-Blätter, die von Fans gesammelt und getauscht wurden.

Während der erfolgreichsten Zeit von Diddl gab es sogar eine Zeitschrift, das «Käseblatt», welches monatlich erschien. 2014 zog sich Diddl aus den europäischen Märkten zurück, da die Maus nicht mehr als trendy galt. Auf Ebay und Ricardo wurden daraufhin Diddl-Artikel für mehrere hundert Franken angeboten.

Unsere watson-Diddl-Fans freuen sich besonders:

Video: watson/hanna dedial

(sav)

Mehr zu Diddl:
Shiba Inu schläft genau gleich wie sein Plüschtier
1 / 16
Shiba Inu schläft genau gleich wie sein Plüschtier
Friedlich zu dösen scheint die Lieblingsbeschäftigung von Shiba Inu Maru zu sein. Am liebsten natürlich mit seinem weichen Polarbär-Freund an der Seite. Maru kopiert lustigerweise die Schlafposition des weissen Plüschtiers. Das süsse Paar hat mit ihren Fotos schon über 2,3 Millionen Follower auf Instagram. Völlig verdient, wie man nachfolgend sieht: bild: instagram/marutaro ... Mehr lesen
Unsere Diddl-Ultras zeige ihre Schätze
Video: watson
4
