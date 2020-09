Leben

Lifestyle

6ix9ine: So viel kostet seine Frisur



Bild: AP

Und nun verrät Rapper 6ix9ine, wie viel er für seine Frisur ausgibt

Rapper 6ix9ine steht immer wieder in den Schlagzeilen, nicht nur wegen seines auffälligen Äusseres. Nachdem er im April aus dem Gefängnis entlassen wurde, musste er gleich wieder umziehen, nachdem seine Adresse geleakt wurde. Offenbar fürchtete er Angriffe von kriminellen Gangs, gegen die er nach seiner Verhaftung ausgesagt hatte. Kurze Zeit später legte er sich mit Justin Bieber und Ariana Grande an, die er bezichtigte, den ersten Platz der US-amerikanischen Billboard-Charts gekauft zu haben.

Auch musikalisch gibt es jetzt den ersten Dämpfer für den Skandal-Rapper. Für sein neues Album «TattleTales» werden in der ersten Verkaufswoche gerade mal 50'000 abgesetzte Einheiten erwartet. Ursprünglich wurden 150'000 Einheiten prophezeit.

Bild: imago stock&people

Ein Teil seiner Streams wurden wohl für ungültig erklärt, nachdem Billboard angekündigt hatte, keine digitalen Verkäufe mehr zu werten, die an CDs, Tourtickets oder Merchandise gekoppelt sind. Die eingebrochenen Zahlen bescherten 6ix9ine in der Rap-Szene viel Häme.

15'000 US-Dollar für eine neue Frisur

Doch für Tekashi ist das kein Grund zur Bescheidenheit. In einem Interview mit «The Shade Room» verriet er nun gewohnt selbstbewusst, wie viel Geld er für einen Friseurbesuch ausgibt. Die bunten Regenbogenzöpfe sind mittlerweile zu seinem Markenzeichen geworden, das lässt sich der Rapper einiges kosten.

Nach eigenen Angaben zahlt er an seinen Friseur jedes Mal 15'000 Dollar, wie er im Interview sagt. Seit seiner Haftentlassung im April war er bisher mit drei verschiedenen Stylings unterwegs, was eine stolze Rechnung von 45'000 Dollar ergeben würde.

Doch es gibt nicht nur skandalöse Neuigkeiten von dem Rapper aus Brooklyn zu vermelden. Seine Freundin, Jade, verkündete Anfang der Woche auf Instagram, dass sie und Tekashi ein Kind erwarten. Die beiden sind mittlerweile seit zwei Jahren ein Paar. Kurz vor seiner Haft lernten sie sich kennen.

Nach der Schwangerschafts-Verkündung schickte der Rapper eine Liebeserklärung per Instagram-Story an seine Freundin: «Du warst da für mich, als es keiner war. Du bist an meinem Tiefpunkt bei mir geblieben. Für die Leute, die es nicht glauben: Ich liebe dich und werde dich immer lieben. Du bedeutest die Welt für mich.» 6ix9ine hat bereits zwei Kinder mit zwei weiteren Frauen.

Hier könnt ihr euch das gesamte Interview von 6ix9ine anschauen (1.Teil): Video: YouTube/THE SHADE ROOM

(lau/watson.de)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Sie haben die Haare schön: Besonders schräge Fussballer-Frisuren Wenn Coiffeur-Besuche ehrlich wären... Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter