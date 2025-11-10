Bild: watson

Nach diesem Psychotest weisst du, wo du dieses Jahr Silvester verbringst

Es ist doch im Grunde genommen jedes Jahr dieselbe Leier. Vor lauter Weihnachten hast du verpennt, dir zu überlegen, was du gerne an Silvester machen würdest.

Zum Glück gibt es da watson (uns). Wir stehen dir gerne mit Rat und Tat zur Seite – beziehungsweise mit einem Psychotest, der dir nach nur 8 beantworteten Fragen sagen kann, wie deine Silvester-Neujahres-Pläne dieses Jahr aussehen.

8 Fragen Wo wirst du Silvester verbringen?​ Auf einer Bergwanderung oder doch in Olten? Wir wissen, was du brauchst.

Alle Angaben sind natürlich immer ohne Gewähr.

