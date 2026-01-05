freundlich-4°
Sie schlief mit 100 Männern, nun lässt sich Lily Phillips erneut taufen

Phillips
Lily Phillips liess sich nach ihrer Sex-Challenge erneut taufen.Bild: instagram/lilyphillip_s

Nach Sex mit 100 Männern an einem Tag: Lily Phillips lässt sich erneut taufen

Die Pornodarstellerin ging mit ihrer Sex-Challenge viral. Nun möchte die 24-Jährige zurück zu ihrem Glauben finden.
05.01.2026, 09:5905.01.2026, 10:13

Mit 100 Männern in 24 Stunden schlafen: Dieses Ziel setze sich Lily Phillips Ende 2024 – und zog es durch. Der Rekord der 24-jährigen Pornodarstellerin sorgte weltweit für Entsetzen, Empörung oder Belustigung. Nun scheint die Britin aber wieder zu Gott finden zu wollen.

So hat sich Phillips kurz vor dem neuen Jahr erneut taufen lassen. «Ich glaube, ich hatte mich eine Zeit lang etwas von der Religion entfernt und das auch lange verdrängt», so die Influencerin gegenüber Us Weekly. Als Grund für ihre Rückkehr zu ihrem Glauben gibt Phillips ihr Privatleben an: «Es ist etwas sehr Wichtiges passiert, wodurch ich das Bedürfnis verspürte, wieder mit Gott zu sprechen.»

«Ich vertrete nicht unbedingt traditionelle Werte»

Bereits als Kind wurde Lily Phillips katholisch getauft. Ihre Entscheidung, sich erneut taufen zu lassen, sei von ihrer Familie begrüsst worden: «Sie waren überglücklich. Meine Familie war schon immer religiös», erklärte sie gegenüber dem US-Magazin.

Trotz ihrer erneuten Taufe vertritt Phillips nicht alle katholischen Überzeugungen: «Ich bezeichne mich definitiv nicht als traditionelle Christin.» So sei sie nicht gegen gleichgeschlechtliche Ehe und würde sich für das Recht auf Abtreibung einsetzten. «Ich vertrete nicht unbedingt traditionelle Werte. Das heisst aber nicht, dass ich nicht Christin sein kann.»

(sav)

