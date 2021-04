Leben

Willi Herren ist tot



TV-Star Willi Herren ist tot. Der Schauspieler starb am Dienstag mit gerade einmal 45 Jahren. Das bestätigte sowohl die Kölner Polizei als auch sein Management der «Bild»-Zeitung. Der 45-Jährige wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden.

Mittags soll demnach der Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr eingegangen sein. Polizei, Notarzt und Rettungswagen seien daraufhin zu Willi Herrens Adresse im Kölner Stadtteil Mülheim geeilt. Todesursache soll eine Überdosis sein.

Der Musiker und Schauspieler, der einst in der «Lindenstrasse» mitgespielt hat und seit Jahren zu den festen Grössen am Ballermann auf Mallorca gehörte, hatte seit vielen Jahren mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen. Mehrfach machte er einen Entzug, liess sich 2008 dabei sogar von Kameras begleiten. Herren ist aktuell in der Sat1-Realityshow «Promis unter Palmen» zu sehen.

Er hinterlässt zwei Kinder und seine Noch-Ehefrau Jasmin. Das Paar trennte sich erst im März dieses Jahres. (watson.de)

