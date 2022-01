Bild: Walt Disney Studios Motion Pictures Germany GmbH

«Encanto» stösst Adele von Rang 1 der Album-Charts

Sechs Wochen lang hielt sich Adeles Album «30» auf Platz eins der Billboard Album-Charts. Nun wurde sie gestürzt – vom Album des neusten Disney-Hit-Films «Encanto».

Als «Encanto» im November in die Kinos kam, landete das Album auf Platz 197. Seit der Film aber auf Disney Plus verfügbar ist, sprang das Album in die Top 10, berichtet die New York Times.

Vor allem das Lied «We Don't Talk About Bruno» erfreut sich grosser Beliebtheit bei den Fans und hat bereits über 18 Millionen Streams auf Spotify.

«30» - Adele

In der Schweiz ist das Soundtrack-Album auf Spotify von Platz 79 auf den 13. Platz gesprungen. «We Don't Talk About Bruno» ist heute auf Platz 4 der täglichen Song-Trends.

«Encanto»

Laut The New York Times ist «Encanto» der erste Soundtrack, der es auf die Nummer 1 der Album-Charts schaffte, seit «Frozen 2» herausgekommen ist.

Stephanie Beatriz (bekannt als Rosa Diaz in «Brooklyn Nine-Nine») ist die Sprecherin der Figur Mirabel Madrigal. Sie teilte auf TikTok ein Lip-Sync-Video des Liedes «We Don't Talk About Bruno».

«We Don't Talk About Bruno» eignet sich auch für Parodien wie diese hier, die heisst: «We Don't Talk About Covid».

Hast du «Encanto» geschaut? Wie gefällt dir die Musik?

(cmu)