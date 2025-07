Viel Publikum am Freitagabend vor der Seebühne. Bild: keystone

Chaka Khan hat das 59. Montreux Jazz Festival eröffnet

Bis zum 19. Juli finden neben etlichen Gratiskonzerten 61 kostenpflichtige Auftritte auf der Seebühne und im Casino statt.

Am Freitag hat das 59. Montreux Jazz Festival begonnen. Am Wochenende gehören J. Balvin und Neil Young zu den Highlights.

Eröffnet worden ist das Festival von Chaka Khan. Die 72-jährige US-amerikanische Sängerin Chaka Khan war bereits seit einigen Tagen zum Proben in der Schweiz, wie der Festivaldirektor Mathieu Jaton im Vorfeld auf Anfrage von Keystone-SDA sagte.

Nach der «klassischen» Show der Tournee zu ihrem 50-jährigen Karrierejubiläum stand am Eröffnungsabend das Konzert «To Quincy with Love» auf dem Programm. Dafür holte Chaka Khan, «Special Guests» auf die Bühne holte, die gemeinsam mit ihr Quincy Jones Tribut zollten. Nacheinander traten Rahsann Patterson und Lalah Hathaway aus den USA, die Britin Mica Paris und die Schweizer Künstler Marc Sway und Jan Dettwyler auf, wie eine Reporterin berichtete.

Der Musiker, Komponist und Produzent Quincy Jones, zu dessen Vermächtnis unter anderem die Produktion von Michael Jacksons legendären Album «Thriller» (1982) gehört, war im vergangenen Herbst verstorben.

Von Reggaeton zu Country-Rock

Am Samstag soll das Festival traditionsgemäss in die lateinamerikanische Musikwelt führen. So steht für den zweiten Festivaltag der kolumbianische Reggaeton- und Latin-Pop-Sänger J. Balvin auf dem Line-up. Am Sonntag soll «Mr. Neil Young» auf die Bühne des Montreux Jazz Festivals zurückkehren. Wird er sein aktuelles Album «Talkin' To The Trees», das im Juni erschienen ist, präsentieren? «Wer weiss», meinte Mathieu Jaton. «Er ist ein so unberechenbarer, genialer und freier Künstler, wie es nur wenige sind». Begleitet wird Neil Young auf der Seebühne von seiner neuen Band The Chrome Hearts.

Auf dem Line-up der diesjährigen Ausgabe stechen aber über die gesamten zwei Festivalwochen grosse Namen heraus – von Grace Jones über Santana bis hin zu Diana Ross und Lionel Richie. «Letztere zwei waren auch enge Freunde von Quincy Jones», sagte Jaton.

Drei britische Musikerinnen

Als seine persönliche Favoriten für dieses Jahr nennt der Festivalchef drei britische Musikerinnen. Das ist unter anderem FKA Twigs, deren Show «verrückt» zu werden verspreche. Ihr Repertoire reicht von R 'n' B bis hin zu Hyperpop. Ausserdem freue er sich besonders auf die Rückkehr der britischen R-'n'-B- und Popsängerin Raye. Sie habe im vergangenen Jahr einen magischen Auftritt hingelegt. Als drittes persönliches Highlight nannte Jaton die im Casino auftretende Sängerin der britischen Band Portishead, Beth Gibbons, deren musikalische Welt er liebe.

Der Vorverkauf sei nicht nur für die grossen Namen gut gelaufen. Auch für die Shows von weniger bekannten Künstlern wie etwa vom US-amerikanischen Singer-Songwriter Noah Kahan, funktioniere der Ticketverkauf. Santana, London Grammar und Los Hermanos Gutiérrez sind bereits ausverkauft. Vor Ort gebe es für Spontane noch die Möglichkeit, ein Ticket im Abendverkauf zu holen.

(sda)