Den Festivals gehen die Headliner aus – aus diesen Gründen

Auch wenn nicht jeder Act gebucht werden kann, schauen die Organisatoren positiv in die Zukunft. Beim Gurtenfestival ist man der Meinung, man habe bislang immer einen guten Mix bezüglich des Line-ups hinbekommen. Ein Festival biete zudem noch anderes als nur die grossen Star-Auftritte. «Das Schöne an einem Festival ist, dass es nicht nur um die Headliner geht, sondern um das gesamte musikalische Bouquet, den roten Faden, der wohlüberlegt von der ersten Band bis zum letzten DJ kuratiert wird.»

In Europa gibt es viele mittelgrosse bis grosse Festivals, welche sich alle um die grossen Stars bemühen. Konkurrenz gibt es aber auch immer mehr aus den USA. Durch dessen Angebote mit hohen Gagen gehen den europäischen Festivals immer mehr die grossen Namen aus. Ein anderer Effekt sei das Hochjagen der Gagen. Wer also mehr Geld auf den Tisch legt, kann den Act für sich verbuchen.

Das Open Air Gampel setzt für einen Headliner rund 350’000 Franken an. Bands wie Muse oder die Foo Fighters, die in vergangenen Zeiten noch Auftritte im Wallis verzeichnen konnten, seien heute zu teuer. Pfammatter sagt: «Auch für die Toten Hosen reicht das nicht mehr.» Für beliebte Stars müsste schon mindestens mit einer halben Million gerechnet werden. Rémi Bruggmann vom Montreux Jazz Festival sagt: «Bands wie Coldplay fragen wir gar nicht mehr an. Das ist nicht realistisch. Auch Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo – solche Namen hätten wir gern bei uns gehabt.»

Bald beginnt wieder der Festivalsommer. Ob das Openair Frauenfeld, Gurten Festival oder Openair St.Gallen – auch in der Schweiz besuchen wieder zahlreiche Menschen die Veranstaltungen. Überraschend ist jedoch die Auswahl der Headliner. Mit Will Smith beim Gurtenfestival oder Justin Timberlake beim Open Air Frauenfeld haben wohl die Wenigsten gerechnet.

