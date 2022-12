«Es fällt mir nicht leicht» – Céline Dion ist unheilbar krank und spricht zu ihren Fans

Céline Dion hat sich mit einem Video an ihre Fans gewandt – und dabei eine Erkrankung öffentlich gemacht. Sie leide unter dem Stiff-Person-Syndrom.

«Ich habe seit Langem gesundheitliche Probleme und es fällt mir nicht leicht, damit umzugehen. Es macht mich sehr traurig, euch sagen zu müssen, dass ich im Februar nicht bereit sein werde, meine Europa-Tournee wieder zu starten», sagt Céline Dion in einem Video. Sie hat es am Donnerstag auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht. Mehr als fünf Millionen Menschen folgen ihr dort.

Viele Fans zeigen sich nun erschüttert ob der Nachricht, andere drücken der 54-Jährigen ihre Anteilnahme aus. «Pass auf dich auf», heisst es dort oder: «Du wirst das schaffen, wir glauben an dich».

In dem Video erzählt Dion weiter: «Kürzlich wurde bei mir eine sehr seltene neurologische Störung namens Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert, die einen von einer Million Menschen betrifft.» Dion leide in Folge der Erkrankung an unkontrollierten Krämpfen. «Diese Krämpfe beeinträchtigen jeden Aspekt meines täglichen Lebens.»

Das Stiff-Person-Syndrom (SPS) führt dazu, dass sich Muskeln unkontrolliert anspannen. Die Erkrankung lässt die Betroffenen letztendlich als «menschliche Statuen» zurück, da sie den Körper nach und nach in starre Positionen versetzt und die Menschen letztendlich unfähig macht, zu gehen oder zu sprechen. Derzeit sei für die Krankheit keine Heilung möglich, allerdings gebe es Behandlungen, um die Symptome zu lindern.

Dions Konzerte verschoben

Die Sängerin verschiebt aus den gesundheitlichen Gründen fünf Konzerte ihrer «Courage World Tour». Dion hatte die ersten 52 Termine der Tour in Nordamerika bereits absolviert, bevor die Corona-Pandemie ausbrach und die Tour ab März 2020 pausieren musste. «Seitdem betreut ein Ärzte-Team die Künstlerin intensiv wegen schwerer und anhaltender Muskelkrämpfe, die sie aktuell an Auftritten hindern», so der Veranstalter.

(t-online, sow)