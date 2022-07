Umstrittener Ballermann-Song «Layla» bekommt neue Version

Doch jetzt lenken die Künstler ein Stück weit ein – und zwar in Form einer neuen Version. «Die Interpreten und Texter Schürze und DJ Robin arbeiten an einer Kinderversion, die im Herbst rauskommen soll», offenbart Ikke Hüftgold, seinerseits ebenfalls Ballermannstar und Produzent von «Layla», im Gespräch mit RTL.

Ein Lied sorgt aktuell deutschlandweit für eine grosse Diskussion: «Layla» von DJ Robin und Schürze ist in den Augen der Stadt Würzburg zu sexistisch und wurde deswegen von dem lokalen Kiliani-Volksfest verbannt. Am Donnerstag zog das Münchner Oktoberfest nach, auch dort wird das kontroverse Lied nicht zu hören sein.

«Game of Thrones»: Jon-Snow-Serie könnte noch mehr Rückkehrer zeigen

Nach dem Ende von «Game of Thrones» hiess es eigentlich, es würde keine weiteren Serien mit Figuren aus dem Original geben. Umso überraschender vermeldeten dann im Juni 2022 mehrere US-Branchenmagazine, dass eine Fortsetzung mit Jon Snow geplant ist – mit Kit Harington in der Hauptrolle. Mittlerweile hat auch Autor George R.R. Martin das spektakuläre Vorhaben in seinem Blog bestätigt, gleichwohl HBO die Serie noch nicht offiziell in Auftrag gegeben hat.