Netflix hat einen neuen Nummer-1-Film, aber lohnt er sich auch? Bild: netflix

Auf Platz 1 trotz mieser Kritiken: In diesem Netflix-Film sind Schönheits-OPs Pflicht

Hendrik Busch / watson.de

Mehr «Leben»

Netflix-Original-Filme haben nicht den besten Ruf. Im Vergleich mit Kinoproduktionen können gerade die Blockbuster selten mithalten. Oft fehlt es an ausreichendem Budget, mal mangelt es schlicht an Einfallsreichtum, selten wirken die Projekte wirklich ausgereift.

Dennoch erreichen Filme wie «Rebel Moon» Millionen Menschen, denn Netflix transportiert die Stoffe direkt in die Wohnzimmer und die Geschichten sind nur einen Klick auf der Fernbedienung entfernt.

Schönheits-OP so normal wie der Führerschein

«Uglies» ist der nächste Abkomme der Netflix-Gattung «Schlecht, aber populär». Der Sci-Fi-Film ist seit vergangenem Freitag auf der Plattform abrufbar. Er basiert auf der Bestseller-Reihe von Scott Westerfeld, die ab 2005 erschien und vier Teile umfasst.

Trailer:

Es geht um Tally Youngblood (gespielt von Joey King), die in einer Gesellschaft lebt, in der die Harmonie der Gesichtszüge oberste Priorität geniesst. Alle Bürger dieser Gesellschaft erhalten eine obligatorische chirurgische Operation, die sie «schön» macht. Vermeintliche Mängel in Gesichtsstruktur und Körperbau werden systematisch ausgeglichen, bevor die Jugendlichen das 16. Lebensjahr überschreiten. Eine Art Jugendweihe.

Diese Prämisse könnte in Zeiten von Abnehmspritzen und zunehmender gesellschaftlicher Akzeptanz von Schönheits-OPs einen durchaus aktuellen Kommentar darstellen. Könnte.

Mieser «Uglies» verdrängt herausragenden «Rebel Ridge» von Platz 1

Denn «Uglies» zerschellte krachend an der internationalen Kritik. Beim Portal «Meta Critic» kommt die Regie-Arbeit von McG auf nur 34 Prozent positive Wertungen. «Was einst als revolutionärer oder scharfer Kommentar galt, ist heute so passé und überholt, dass sich der Film wie ein altes Relikt anfühlt – ein schlechtes Relikt», kommentiert etwa «Collider» über die nur vermeintlich aktuelle Message.

Geradezu vernichtend fasst «The Wrap» den Zustand von «Uglies» (und was er über Netflix aussagt) zusammen:

«Ein Lehrbuchbeispiel dafür, was passiert, wenn Filme wie Content behandelt werden, etwas, das eine Quote füllen soll, über das man nicht nachdenken oder das man geniessen soll, damit Netflix seinen Abonnenten mitteilen kann, dass es diese Woche einen neuen exklusiven Film gibt, ohne Rücksicht auf die Qualität.»

Kurz nach seinem Start setzte sich «Uglies» dennoch zumindest in der Schweiz auf Platz eins der Netflix-FilmCharts. Dort verdrängte er mit «Rebel Ridge» übrigens einen Gerechtigkeits-Thriller, der zuvor als einer der besten Netflix-Originalfilme überhaupt gefeiert wurde.

Mehr zu Netflix: