Frisch getrennt & frisch verliebt? Miley Cyrus küsst schon eine Neue

Ja, richtig gelesen: Kaum ist die Trennung von Liam Hemsworth öffentlich, kuschelt Miley mit jemand anderem. Und die ist auch Neu-Single.

Zu Beginn dieser Woche beschäftigt die Promiwelt gefühlt nur ein Thema: Miley Cyrus und Liam Hemsworth haben sich nach nur acht Monaten Ehe im Guten getrennt, gaben die beiden in einem Statement im US-amerikanischen «People»-Magazin bekannt. Das war am Samstagabend – und schon jetzt kursieren die ersten recht intimen Aufnahmen von Miley mit einer Anderen.

Die Trennung kam überraschend; noch im Juni hatte Miley ihrem Mann auf Twitter liebevoll zum zehnten Jahrestag (mit ein, zwei Beziehungspausen) gratuliert:

Während sich Liam aber seit dem Bekanntwerden der Trennung auf Social Media so bedeckt hält wie eh und je, ist Miley fröhlich am Posten. Die Sängerin ist derzeit im Urlaub in den italienischen Dolomiten und ist scheinbar schon in der nächsten Trennungsphase angekommen: Auf die Trauer folgt die Offenheit für Neues, und die macht Miley in ihren Bildunterschriften ganz klar.

Started diggin you in 2009 @LiamHemsworth

Shit got deep 💍 Happy anniversary. pic.twitter.com/iFxBCzEO80 — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 11, 2019

«Neuer Tag. Neues Abenteuer.»

Und alleine ist sie auch nicht.

Mit ihr in Italien ist die Schauspielerin Kaitlynn Carter, die derzeit für «The Hills: New Beginnings» vor der Kamera steht. Und auch sie ist frisch getrennt: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sie sich von ihrem langjährigen Freund und Pseudo-Mann (die Ehe war in den USA nicht rechtskräftig) Brody Jenner, Halbbruder von Kylie und Kendall, getrennt hat.

Seit ein paar Tagen leben Miley und Kaitlynn also la vida loca in Italien und teilen Schnappschüsse wie diesen auf Instagram:

Sieht aus wie ein Mädelstrip – ist aber vielleicht mehr als das.

Miley Cyrus hat nie verheimlicht, dass sie sich auch zu Frauen sexuell hingezogen fühlt; sie selbst bezeichnete sich schon als «queere Person in einer heterosexuellen Beziehung» («Vanity Fair»). Und die neuesten Paparazzi-Fotos aus Mileys und Kaitlynns Urlaub sehen danach aus, als verbinde die beiden mehr als platonische Freundschaft.

«Entertainment Tonight» hat zahlreiche Bilder veröffentlicht, auf denen sich Miley und Kaitlynn küssen und miteinander kuscheln. Leider erschienen die Fotos schon mehrere Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe der Trennung, sodass das Ganze zwangsläufig erstmal nach einem Betrug aussah. Wie die Dinge jetzt stehen, scheinen aber sowohl Miley als auch Kaitlynn Carter ihren Single-Urlaub so geniessen zu dürfen, wie sie es möchten ...

(ek)

