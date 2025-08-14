klar24°
DE | FR
burger
Leben
Lifestyle

Tired Girl Make-up: Müde aussehen ist jetzt im Trend

Jenna Ortega poses for photographers upon arrival at the premiere of the the television series &#039;Wednesday&#039; on Wednesday, July 30, 2025, in London. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) Jenn ...
Jenna Ortega bei der Premiere der zweiten Staffel «Wednesday».Bild: keystone

«Tired Girl» – müde aussehen ist jetzt im Trend

Berühmt geworden durch die Serie «Wednesday», verbreitet durch TikTok: Die Gen Z möchte mit dem Tired-Girl-Look aussehen wie frisch aus dem Bett. Die Gründe.
14.08.2025, 21:5714.08.2025, 21:57
Mehr «Leben»

Sie ist das Aushängeschild des neuen Trends: Jenna Ortega feierte vor Kurzem die Premiere der zweiten Staffel der Erfolgsserie «Wednesday». Ihr Look stach dabei ins Auge: Die Augen leicht verwischt und von dunklen Schatten umrahmt, das Gesicht blass und die Wangenknochen durch einen Hauch von Grau betont und die Lippen dunkel. Das Ganze erweckt eher den Gedanken an Erschöpfung als an Frische, doch genau das soll so sein, schreibt CNN.

Der neueste Make-up-Trend der Generation Z, «Tired Girl», also müdes Mädchen, zelebriert den Look. Bis anhin galt es eher als Schönheitsideal, Frische auszustrahlen, was auch mit dem Einsatz von genügend Concealer und Augencreme versucht wurde zu suggerieren. Historisch gesehen wurde ein müdes Aussehen mit schlechter Gesundheit, Alterung und Unattraktivität assoziiert. Beim jetzigen Look geht es aber darum, die Unvollkommenheiten zu akzeptieren, die wir sonst eher zu verbergen versuchten.

Frühere Phänomene

Das moderne Aushängeschild des Trends ist Wednesday Addams, die morbide und emotional zurückhaltende Tochter der Addams Family, die im Mittelpunkt der Netflix-Serie steht.

@aliciabreuer0 Tired girl makeup, always been insecure about my eye bags… but what if i embrace them hehe 🙈 #makeup #beauty (Products used @Valentino.Beauty matte lipstick shade rosso valentino @YSL Beauty crush liner black @L’Oréal Paris panorama mascara and brown lip pencil for frecks @Huda Beauty grunge palette @Charlotte Tilbury lip liner ‘lip cheat’ @Benefit Cosmetics UK ♬ In This Darkness Jersey Club by shonci x abnormal - shonci

Seit einiger Zeit gibt es auf TikTok zahlreichen Tutorials, die den schlaflosen Look nachahmen, mit hohen Klickzahlen. Der Look ist eine Art Rebellion und steht für Echtheit, eine Gegenbewegung zur für Perfektion stehenden Clean-Girl-Ästhetik mit Aushängeschildern wie Hailey Bieber.

Wednesdays Lässigkeit in Bezug auf ihr Aussehen, das mit wenigen Produkten in kurzer Zeit zu realisieren ist, ist die Antithese zu traditionellen, gepflegten, frisch geschminkten Schönheitsidealen und eine Unterwanderung der Weiblichkeit. Der Trend steht auch für den Druck der jüngeren Generation, mit Studium, Arbeit und Zukunftsängsten umzugehen.

Das Ganze ist aber nicht zu verwechseln mit Gothic. Ähnlicher ist da schon eher Grunge, das in den 80ern und 90ern en vogue war. Ikonen des lässigen, leicht schmuddeligen Trends waren dabei Courtney Love oder Winona Ryder.

Kurt Cobain of Nirvana with wife Courtney Love and daughter Frances Bean Cobain, and Sinead O&#039;Connor (Photo by Ke.Mazur/WireImage)
Courtney Love war mit Nirvana-Frontman Kurt Cobain verheiratet.Bild: WireImage

Der «Tired-Girl»-Look geht aber nicht so tief wie die Grunge-Bewegung und ist flüchtiger, kommerzialisierter und könnte schnell wieder weg vom Fenster sein. (kek)

«Wednesday» hält Netflix-Rekord – mit diesem einfachen Trick
Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 18 Horror-Make-ups sind zum Schreien genial
1 / 20
Diese 18 Horror-Make-ups sind zum Schreien genial
Bild und Künstlerin: Instagram/ellimacssfx.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Fails oder Fashion? Pariser Fashion Week macht online von sich zu reden
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
13 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
13
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
Imeri für ein Jahr von YB zu Thun ++ Real Madrid blättert 45 Mio. Euro für Mastantuono hin
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
watson-Umfrage zeigt: SVP-Halbierungsinitiative auf der Kippe
5
HCD verlängert mit Goalie-Duo +++ ZSC holt Ersatzstürmer für verletzten Ersatzstürmer
Meistgeteilt
1
Trump will Europäer «vielleicht, vielleicht auch nicht» an zweites Putin-Treffen einladen
2
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
3
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
4
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
5
Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach
Sommer vorbei, Stress beginnt: Schweizer fürchten Rückkehr ins Büro
Die Ferienzeit neigt sich dem Ende zu, die Hitzewelle rollt an – und viele Schweizer Arbeitnehmer sind dieser Tage gestresst. Das zumindest ist das Ergebnis einer Studie der Personalberatung Robert Walters.
Zur Story