People-News

Beyoncé gibt in Dubai erstes Konzert nach vier Jahren – und kassiert dafür 24 Millionen

Sophia Sichtermann / watson.de

Immenser Stundenlohn: Superstar Beyoncé ist am Wochenende bei der Eröffnungsfeier des Hotels «Atlantis The Royal» in Dubai aufgetreten. Für die einstündige Show erhielt die Sängerin die Rekord-Gage von 24 Millionen US-Dollar. Der Star performte Hits wie «Drunk in Love» und «Beautiful Liar» und begeisterte das anwesende Publikum.

Obwohl das Filmen des privaten Konzerts eigentlich verboten war, sickerten noch während der Show Aufnahmen in den sozialen Medien durch. So konnten Fans das Konzert über einen Instagram-Livestream verfolgen und auch bei Twitter kursierten zahlreiche Videos. Unter anderem war zu sehen, wie Beyoncé inmitten eines riesigen Springbrunnens vor dem Luxushotel performte.

Ein kurzer Ausschnitt von Beyoncés Auftritt in Dubai Video: watson/twitter/hoyporhoy

Auch viele Prominente waren beim exklusiven Beyoncé-Konzert vor Ort, so zum Beispiel «Arielle»-Darstellerin Halle Bailey. Zudem gibt es ein Video der Schauspielerin Ashley Park, bekannt aus «Emily in Paris», der beim Konzert sogar die Tränen kamen.

LGBTQ+-Community ist enttäuscht

Von einigen Seiten hagelte es nach dem Auftritt in Dubai jedoch auch Kritik. Beyoncé ist als Künstlerin in der LGBTQ+-Community beliebt. Umso weniger nachvollziehbar ist es nun für viele, dass sie in einem Emirat auftritt, in dem Homosexualität illegal ist.

Bev Jackson, Mitbegründerin der britischen Interessenvertretung «LGB Alliance», sagte gegenüber dem «Telegraph»: «Das Engagement der Grammy-Preisträgerin wirft einen Schatten auf ihre Unterstützung für Lesben und Schwule.» Weiter erklärt sie:

«Beyoncé ist eine grosse Ikone für viele Schwule. Die ‹LGB Alliance› ist daher zutiefst enttäuscht, dass Beyoncé zugestimmt hat, ein lukratives Konzert in Dubai zu geben, wo gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen eine Straftat sind, die mit der Todesstrafe geahndet werden kann.»

Drag Queens kritisieren Beyoncé

Auch auf Twitter wird Beyoncés Auftritt in Dubai kritisch betrachtet. Der Drag-Star Kitty Scott-Claus schreibt etwa auf Twitter: «Kann mir mal jemand erklären, wieso David Beckham letzten Monat gecancelt wurde, während wir Beyoncé jetzt dafür feiern, dass sie in Dubai auftritt?» Der englische Fussballstar machte Werbung für die Weltmeisterschaft in Katar und tritt als Botschafter für das Emirat auf.

Für Beyoncé war der Auftritt in Dubai eine Rückkehr auf die Bühne – zuvor hatte sie über vier Jahre lang kein Konzert mehr gegeben. Zu den Vorwürfen hat sie sich bislang noch nicht geäussert.