Leben
People-News

Darum hat Sydney Sweeney ihre BHs an das Hollywood-Sign gehängt

Sydney Sweeney
Mit einer neuen Werbeaktion macht sich Sydney Sweeney gerade strafbar.Bild: screenshot/TMZ/Keystone
People-News

Sydney Sweeney hängte BHs an das Hollywood-Sign – und könnte bald vor Gericht stehen

Die Schauspielerin könnte bald vor Gericht stehen. Der Grund: eine Werbeaktion für ihre neue Unterwäsche-Marke. Für diese hängte sie BHs an das berühmte Hollywood-Sign. Wie jetzt bekannt wurde, hatte sie dafür gar keine Erlaubnis.
27.01.2026, 10:5027.01.2026, 10:50
Anika Jany / watson.de

Sydney Sweeney kann es einfach nicht lassen. Die Schauspielerin provozierte erneut – und katapultiert sich so selbst in einen möglichen Rechtsstreit.

Um ihre neue Dessous-Marke «Syrn» zu bewerben, kletterte die Schauspielerin mitten in der Nacht auf das ikonische Hollywood-Sign und bedeckte dieses mit BHs.

Wie die Berichte der «LA Times» aber nun verraten, hatte die Schauspielerin für diesen Werbe-Stunt nie eine Genehmigung eingeholt und handelte so auf illegale Art und Weise. Und genau das könnte nun Konsequenzen haben.

Sydney Sweeney wirbt mit ihren Brüsten für Jeans – und erntet Shitstorm

Sydney Sweeneys Werbeaktion war nicht autorisiert

Dass sich Stars nicht alles erlauben dürfen, nur, weil sie berühmt sind, sieht man in voller Bandbreite an Sydney Sweeney.

Am 26. Januar postete die Schauspielerin ein Instagram-Reel, in welcher sie gemeinsam mit einem kleinen Team mit einem Van voller BHs in die Hollywood Hills fuhr, um die Unterwäsche zusammengeknüpft an die Buchstaben des Hollywood-Signs zu hängen.

Die Handelskammer von Hollywood, die Organisation, die die Rechte an dem ikonischen Hollywood-Sign hat, verriet aber nun: Sydney Sweeney hätte diese Werbe-Aktion ohne die vorherige Erlaubnis nicht durchführen dürfen.

«Wer das Hollywood-Schild für kommerzielle Zwecke nutzen oder darauf zugreifen möchte, benötigt hierfür eine Lizenz oder Genehmigung der Handelskammer von Hollywood», so Steve Nissen, Chef der Handelskammer von Hollywood, gegenüber der «LA Times».

Sydney Sweeney Hollywood-Sign
Sydney Sweeney ist während der Aktion deutlich erkennbar.Bild: Screenshot/TMZ

Gibt es rechtliche Konsequenzen für Sydney Sweeneys Werbeaktion?

Sweeney hatte zwar eine Film-Erlaubnis für die Hollywood Hills – das Beklettern des Hollywood-Signs war aber nicht in diese Erlaubnis eingeschlossen.

Laut «The Independent» könnte dies bedeuten, dass die Schauspielerin und ihr Produktionsteam wegen Hausfriedensbruchs oder Vandalismus angeklagt werden könnten, falls die Handelskammer beschliesst, Anklage zu erheben.

Sydney Sweeney Hollywood-Sign
Sydney Sweeney könnte wegen Hausfriedensbruch angeklagt werden.Bild: Screenshot/TMZ

Menschen, die dabei erwischt werden, wie sie auf das Hollywood-Sign klettern, werden üblicherweise direkt vor Ort in Gewahrsam genommen.

Das Betreten des Geländes kann eine Ordnungswidrigkeit darstellen, die mit einer Geldstrafe von bis zu 1000 US-Dollar oder sogar einer Haftstrafe von bis zu sechs Monaten geahndet werden kann, wie «The Independent» berichtete.

Sydney Sweeneys Dessous-Marke «Syrn» soll am 28. Januar live gehen. Die Marke wird laut Berichten von dem Investment Management Coatue finanziert, welches unter anderem Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sánchez als Investoren haben soll.

Mehr zu Sydney Sweeney:
Sidney Sweeney
Sidney Sweeney

Sydney Sweeney hat sich zu ihrer kontroversen Jeans-Werbung geäussert.
