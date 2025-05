Sydney Sweeney macht mit ihrem Badewasser Geld. Bild: keystone

People-News

Sydney Sweeney verkauft Seife mit ihrem Badewasser

Nach einem Werbeclip in einer Badewanne dürstete das Internet nach ihrem Badewasser. Nun kommt die Schauspielerin dem Wunsch nach.

Felix Seitzer / watson.de

Mehr «Leben»

Sydney Sweeney ist einer der grössten Stars ihrer Generation. Die Schauspielerin feierte ihren Durchbruch mit der HBO-Serie «Euphoria», ausserdem wirkte sie in der ersten Staffel der Hitserie «The White Lotus» mit. Zuletzt war sie in dem Thriller «Eden» im Kino zu sehen.

Im Oktober des vergangenen Jahres ging ein Werbeclip viral, den Sweeney für den Herren-Kosmetikhersteller «Dr. Squatch» aufnahm. Darin ist die Schauspielerin in einer Badewanne zu sehen und spricht die potenzielle Kundschaft als «schmutzige kleine Jungs» an.

Wie sollte es anders sein, dürstete das Internet nach ihrem Badewasser. Nun geht der Wunsch der lüsternen Fanbase tatsächlich in Erfüllung. Die 27-Jährige bringt in Kollaboration mit dem Kosmetikproduzenten eine eigene Seife heraus – samt Spritzern ihres Badewassers.

Sydney Sweeneys Badewasser-Seife ist limitiert

Die Seife namens «Sydney's Bathwater Bliss», biete «eine perfekte Kombination der zwei besten Orte auf dem Planeten: die Natur und die Badewanne von Sydney Sweeney», heisst es in der Produktbeschreibung. Riechen soll das Produkt demnach nach «Kiefer, Douglasie, erdigem Moos und einem Hauch von Sydneys eigenem Badewasser».

Die Seife ist auf 5000 Stück limitiert und soll am Freitag, dem 6. Juni, in den Verkauf gehen. «Sydney's Bathwater Bliss» kostet acht Dollar (circa sieben Euro). In einem Gewinnspiel werden ausserdem 100 Exemplare kostenlos verlost.

«Wenn deine Fans anfangen, nach deinem Badewasser zu fragen, kannst du es entweder ignorieren oder es in ein Stück 'Dr. Squatch'-Seife verwandeln», wird Sweeney in einer Pressemitteilung zitiert.

Sweeney sei sich der erotischen Implikationen von Badewasser «definitiv nicht bewusst» gewesen, «bis ich es selbst in meinen eigenen Kommentaren sah», sagte die Schauspielerin gegenüber «GQ».

Sydney Sweeney sieht «Saltburn» als «Katalysator» für Trend

Der Thriller «Saltburn» (2023), in dem ein Charakter das Badewasser seines Freundes trinkt, sei «wahrscheinlich ein riesiger Katalysator» für den Trend gewesen, glaubt Sweeney.

Die 27-Jährige nahm die Kommentare jedenfalls mit Humor und setzte die Bitten prompt in die Tat um. «Ich denke, es ist ein wirklich lustiger Moment, in dem sich der Kreis schliesst, denn die Fans machen immer Witze darüber, dass sie mein Badewasser haben wollen», so Sweeney.

«Ich dachte mir: Das ist eine tolle Möglichkeit, mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen und ihm zu geben, was es will. Aber auch, um sie zu ermutigen, auf eine gesunde Art und Weise zu pflegen», sagt Sweeney weiter.