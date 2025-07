Diese Werbung mit Sydney Sweeney sorgt gerade für Aufsehen. Bild: American Eagle

Sydney Sweeney wirbt mit ihren Brüsten für Jeans – und erntet Shitstorm

Die Schauspielerin provoziert mit einer neuen Werbekampagne für «American Eagle» – und macht Schlagzeilen.

Erst gerade brachte Sydney Sweeney eine Seife auf den Markt, die aus ihrem Badewasser hergestellt wurde. Die Reaktion der Fans: Empörung! Ihre neue Werbekampagne für «American Eagles» giesst jetzt weiter Öl ins Feuer. In ihren Werbespots setzt die Schauspielerin nämlich auf provokante Aussagen und Bilder.

So ist der Slogan für die Jeans des amerikanischen Modeunternehmens «Sydney Sweeney got great Jeans», zu Deutsch: «Sydney Sweeney hat tolle Jeans.» Dieser Satz wird von einem Mann eingesprochen und dabei wird auf das Dekolleté von Sweeney gezoomt. Der Clue dahinter: Die Wörter Gene und Jeans werden im Englischen gleich ausgesprochen, also heisst es auch: «Sydney Sweeney hat tolle Gene.» Es wird also auf die grossen Brüste der «Euphoria»-Darstellerin angespielt, die als ihr Erkennungszeichen gelten.

In mehreren Clips wird Sweeney immer wieder in sexualisiertem Kontext gezeigt: Beim Öffnen des Hosenschlitzes oder bei der Arbeit an einem Auto mit geöffneter Motorhaube. Auf einigen Plakaten wird auch direkt mit dem Spruch «Sydney Sweeney has great genes» geworben.

Während einige in der Werbung nur ein lustiges Wortspiel sehen, finden andere den sexuellen Unterton der Spots überhaupt nicht witzig. «Verkaufen wir hier Jeans an Frauen oder Frauen in Jeans an Männer?», fragt etwa eine Userin auf TikTok, während eine zweite meint: «Das ist so erniedrigend, es ist als würden wir in der Zeit zurückgehen.»

Propaganda-Vorwürfe

Einige gehen sogar so weit und behaupten, dass die Werbung als faschistische Propaganda gesehen werden könnte. «Eine weisse, blauäugige Frau erklärt uns, dass das die ‹guten Gene› sind, willkommen zurück im vintage 1930er Deutschland», meint etwa eine feministische Aktivistin auf TikTok. Damit bezieht sie sich auf einen weiteren Slogan: «Gene werden von den Eltern an ihre Kinder weitergegeben und bestimmen oft Merkmale wie Haarfarbe, Persönlichkeit und sogar Augenfarbe … Meine Gene sind blau.»

Allen, die älter sind als 30 Jahre, kommt dieser Satz aber vielleicht auch bekannt vor. In den 80er-Jahren gab es nämlich eine Calvin-Klein-Kampagne mit fast dem gleichen Wortlaut und dem gleichen Wortspiel von Genes und Jeans. Diese Werbung war bereits damals umstritten, weil man darin die 15-jährige Brooke Shields sieht, wie sie sich vor der Kamera eine Jeans anzieht.

Die 15-jährige Brooke Shields in einer Calvin Klein Werbung. Video: YouTube/PaceysGirls

Selbst Stars machen sich offenbar über die Werbekampagne lustig – die US-Sängerin Doja Cat etwa postet ein TikTok-Video, in dem sie die Werbung auf übertriebene Weise imitiert.

Zu schaden scheint die neue Kampagne American Eagle jedoch nicht. Wie die «Huffington Post» hat die Marke, die noch im letzten Jahr finanzielle Schwierigkeiten hatte, in den letzten Tagen einen Kursanstieg von 10 % verzeichnet. Somit haben sich weder Sydney Sweeney noch die Modemarke selbst zum Shitstorm geäussert.

