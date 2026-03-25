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Sido kündigt neues Album «Frieden» an – Titelsong mit Xavier Naidoo

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Rapper Sido kündigt neues Album «Frieden» an – Titelsong mit Xavier Naidoo

25.03.2026, 11:5525.03.2026, 11:55

Der deutsche Rapper Sido hat ein neues Album angekündigt. «Ich bringe ein Album raus dieses Jahr», erzählte der 45-Jährige im Talk-Format «Hakan Hause geht». «Das Album heisst »Frieden"", sagte Sido. Die Veröffentlichung sei für den 27. November geplant.

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Sido hat ein neues Album angekündigt.Bild: IMAGO / KreativMedia Press

Auf eine Zusammenarbeit mit anderen Musikern angesprochen, sagte der Deutsch-Rapper: «Es gibt viele Features, aber auf eins bin ich besonders stolz: Xavier Naidoo ist auf meinem Album.» Er habe mit Naidoo für den Titelsong des Albums zusammengearbeitet. Ein weiterer musikalischer Gast auf der neuen Platte sei der Sänger Menowin Fröhlich.

Naidoo ist wegen zahlreicher verschwörungstheoretischer Äusserungen in Deutschland äusserst umstritten.

Sidos neuntes und bisher letztes Solo-Album «Paul» war Ende 2022 erschienen. Darin hatte er Drogensucht, Therapie, seine zerbrochene Ehe, seine Kinder und seine eigene Vergangenheit thematisiert. Die vergangenen Jahre hatte der Rapper, der bürgerlich Paul Würdig heisst, für Singles mit anderen deutschen Musikern zusammengearbeitet. 2024 brachten er und Nico Santos das Lied «Geschlossene Augen» heraus, Anfang März erschien die Single «Interstellar», von Sido und der Sängerin Sarah Connor. (hkl/sda/dpa)

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