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Hollywood-Star Shia LaBeouf rastet erneut in der Öffentlichkeit aus

Bei Shia LaBeouf reiht sich gerade ein bizarrer Auftritt an den nächsten. Auch für die aktuellen Videoaufnahmen des Filmstars gibt es zunächst keine logische Erklärung.

Jennifer Ullrich / watson.de

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Eigentlich wollte Shia LaBeouf zuletzt eher mit neuen Projekten auf sich aufmerksam machen. Stattdessen häufen sich seit Tagen Berichte über auffällige öffentliche Auftritte des ehemaligen «Transformers»-Stars. Nun macht ein weiteres Video die Runde.

Erst vor wenigen Wochen hiess es, dass er von seiner langjährigen Partnerin Mia Goth getrennt sein soll (die beiden haben ein gemeinsames Kind). Seitdem mehren sich die Vorfälle um den Schauspieler, der mit Drogenproblemen zu kämpfen hat.

Was ist mit Shia LaBeouf los?

Der Hollywoodstar wurde in Rom bei einem öffentlichen Ausraster gefilmt, wie die Daily Mail berichtet. In dem Video ist zu sehen, wie Shia LaBeouf an einem Tisch vor einem Restaurant sitzt. Neben ihm befindet sich eine Frau, deren Identität bislang nicht bekannt ist.

Zunächst scheint er in ihre Richtung zu sprechen, bevor er plötzlich laut «F*** off!» ruft und sie anschliessend schweigend mit den Augen fixiert.

Die Frau reagiert offenbar gelassen und bleibt ruhig sitzen. Unklar ist, ob sich die Worte tatsächlich direkt an sie richteten oder an eine andere Person in der Nähe. Kurz darauf greift Shia LaBeouf zu einer Flasche und nimmt einen Schluck, bevor die Aufnahme endet.

Eine weitere Sequenz zeigt ihn wenig später auf der Strasse. Dort läuft er auf und ab, schreit lautstark und wirkt zunehmend aufgebracht, während Passanten an ihm vorbeigehen. Zwischenzeitlich hebt er einen Gegenstand vom Boden auf und setzt seinen Weg fort.

Shia LaBeoufs Leben versinkt im Chaos

Der Vorfall ereignete sich kurz nachdem Shia LaBeouf die Erlaubnis erhalten hatte, nach Italien zu reisen. Hintergrund ist die Teilnahme an der Taufe seines Vaters, während er sich weiterhin gegen Auflagen aus einem laufenden Verfahren verantworten muss.

Zuvor war ein Video aus einem Hotel in Rom aufgetaucht, in dem Shia LaBeouf nur in Unterwäsche zu sehen ist. Darin fordert er lautstark andere Gäste auf, ihm Feuer für eine Zigarette zu geben, und wirkt dabei zunehmend gereizt.

LaBeouf bei seiner Festnahme in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana, 18. Februar 2026. Bild: keystone

Hinzu kommen rechtliche Probleme aus den USA. Im Februar wurde LaBeouf im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung in New Orleans festgenommen. Dabei soll er mehrere Personen geschlagen haben. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Körperverletzung gestellt, zudem musste er eine hohe Kaution hinterlegen.

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