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Cameron Diaz und Benji Madden sind wieder Eltern geworden

Cameron Diaz And Benji Madden At The Los Angeles Lakers Game - LA Benji Madden and Cameron Diaz are seen court side during the NBA game between the Los Angeles Lakers and the Washington Wizards at the ...
Cameron Diaz und Benji Madden: Sie sind seit 2014 zusammen. (Archivbild)Bild: IMAGO / ABACAPRESS
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Hollywoodstar Cameron Diaz ist wieder Mutter geworden

Babynews aus Hollywood: Cameron Diaz und Benji Madden verkünden die Geburt ihres dritten Kindes. Es ist ein Sohn.
04.05.2026, 16:3804.05.2026, 16:38
Charlotte Koep / t-online
Ein Artikel von
t-online

Private Neuigkeiten von Hollywoodpaar Cameron Diaz und Benji Madden: Sie haben ihr drittes Kind bekommen. Das hat der Musiker am Montag auf seinem Instagram-Kanal verraten. Auf dem ersten Bild einer Fotoreihe ist ein Schiff zu sehen – und die Verkündung des Namens: Nautas Madden.

Dazu hielt der 47-Jährige fest: «Cameron und ich sind glücklich, begeistert und fühlen uns gesegnet, die Geburt unseres dritten Kindes, Nautas Madden, zu verkünden. Willkommen auf der Welt, Sohn.» Das Paar führe ein glückliches Leben mit seinen drei Kindern, alle seien «gesund und glücklich». Schauspielerin Cameron Diaz äusserte sich nicht zur Geburt auf ihrem eigenen Kanal – zierte den Post ihres Ehemannes aber mit einer Reihe roter Herzen-Emojis.

Die Stars schützen ihre Familie

Benji Madden und Cameron Diaz lernten sich Medienberichten zufolge 2014 bei einer Veranstaltung kennen. Nach sieben Monaten Beziehung folgte die Verlobung, seit Januar 2015 sind sie verheiratet. Ihre Ehe bezeichnete Cameron Diaz 2022 als «das Wertvollste», das sie habe. «Er hat mir beigebracht, mich selbst viel mehr zu schätzen», so die 53-Jährige über ihren Ehemann.

Mit Tochter Raddix Wildflower Madden bekamen die Stars vor sechs Jahren ihr erstes Kind. Vier Jahre später folgte Sohn Cardinal Madden. Die Eltern legen einen hohen Wert auf ihre Privatsphäre. Bilder von ihren Kindern gibt es keine, auch Einblicke in ihr Familienleben gibt es nahezu gar nicht.

Seltene Worte über ihre Mutterrolle verlor Cameron Diaz 2022 bei BBC Radio 2. Damals sagte sie: «Die Frauen, die Kinder in meinem Alter haben, sind gut und gerne 20 Jahre jünger, und das ist eine interessante Situation, weil ich ja nicht so alt bin.» Der Altersunterschied störe sie an sich nicht, wichtig sei für sie nur, für ihre Kinder «fit» zu sein.

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