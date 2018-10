Leben

People-News

Justin Bieber unten ohne, Sorge um Jens Büchner



Im Promi-Park ist's richtig sick (Justin, du Grüsel!). Und: Krasse Sorgen um Malle-Jens!!!

Leute, heute heulen selbst die Eulen aus Ekelverzweiflung! Justin Bieber hat nämlich seit seiner standesamtlichen Eheschliessung (sorry, aber wann war denn die eigentlich? Nicht, dass es uns interessieren täte ...) mit Hailey Baileys, nein Baldwin, nicht nur die entsetzlichste Frisur dieses Planeten.

Die Frisur: Zwei Ansichten ... Bild: youtube/x17

... einer Katastrophe Bild: youtube/x17

Nein, er ist jetzt auch BARFUSS über die Strasse gegangen. Barfuss wie in «ohne Schuhe und Socken»!!!! Wie in der Pornokategorie UNTEN OHNE! Das ist so sick! Amerika mit seinem Hygienefimmel (jedes Familienmitglied benutzt dort seine eigene Seife, im Ernst!) ist komplett ausser sich. Gab's das schon mal, fragen sich besorgte Schuhdesigner, oder wird das jetzt etwa zum Trend?

Aaaaaahhhh! Bild: youtube/x17

Anderswo auf diesem Planeten siehts auch nicht besser aus: Leute, bald ist Halloween! Heidi Klum ist schon wieder ausser Rand und Band. Wie soll sie sich bloss verkleiden? Als evil Twin von Tom Kaulitz? Ach nein, den gibt's ja schon.

Heidis Tom (rechts) und sein Twin Bild: AP

Und auf Mallorca? Der Insel, wo sich deutsche Pseudopromis schon fast inzestuös vermehren und gegenseitig bespassen? Düster, Leute, düster. Jens Büchner musste seine «Faneteria» – eine Art Kafeteria für Fans – schliessen, es geht ihm nicht gut. Uiuiui. Und er postet höchst beunruhigende Messages. Auf die Nachricht, dass er aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten muss, folgte dieses alarmierende Dokument:

bild: instagram/buechnerjens

Jens & Gattin Dani an einem guten Tag bild: instagram/buechnerjens

Huch?!? Wen meint er nur damit? Wer ist jetzt (nicht) schuld an was und weshalb (nicht)? Donald Trump? Ein Einhorn? Angela Merkel? Wer wird keinen Traum mehr leben dürfen, und wer hat mit wessen Geld welche «produziert»? Oh. My. God. Wir sind damit aktuell überfordert.

Allerdings müssen wir zugeben: Süsses Kinderbild, Jens und Dani.

bild: instagram/buechnerjens

Ganz im Gegensatz zum nächsten. Woher es kommt? Von den Kardashian-Wests natürlich. Ein in jeder Hinsicht hoffnungsloses Haus.

bild: instagram/kim kardashian west

Gehabt euch wohl, ihr Schätze, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst: Hat Justin Bieber endlich einen neuen Coiffeur gefunden oder wars das jetzt?

(sme)

Paar hat Sex auf spanischer Autobahn

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Daily Newsletter