Elon Musk: Vater Errol schiesst scharf gegen seinen Sohn – «kleiner Junge»

Annika Danielmeier / watson.de

Elon Musk hat kein gutes Verhältnis mit seinem Vater. Bild: keystone

Das Verhältnis zwischen Elon Musk und seinem Vater Errol ist seit Jahren stark angeknackst. In einem Interview in der australischen Radiosendung «The Kyle & Jackie O Show» schiesst der 79-Jährige scharf gegen seinen Sohn.

Vater von Elon Musk nicht stolz auf seinen Sohn

Elon Musk ist Chef vom Autohersteller Tesla, revolutionierte das Elektroauto. Er ist ausserdem Chef von dem Raumfahrtunternehmen SpaceX und eroberte damit den Weltraum. Elon Musk hat ein Vermögen von rund 270 Milliarden Dollar. Das macht ihn zum reichsten Menschen der Welt.

Stolz ist sein Vater Errol auf ihn dennoch nicht. «Wissen Sie, wir sind eine Familie, die eine Menge Sachen seit einer langen Zeit macht», erzählt er in dem Interview. «Es ist nicht so als hätten wir plötzlich damit angefangen», behauptet er.

Errol Musk bevorzugt Sohn Kimbal

Laut Errol sei Elon Musk zwar aussergewöhnlich, aber nicht so glücklich, wie er gerne wäre. Ausserdem wäre er gerne schon vor fünf Jahren an dem Punkt gewesen, an dem er heute ist, berichtet Errol weiter. «In unserer Familie denken wir in Lebensabschnitten.» Und weiter:

«Für mich ist er immer noch ein kleiner Junge, aber er ist 50, damit ist er ein alter Mann.» Errol Musk

Stolz ist Errol eher auf seinen anderen Sohn Kimbal, den Bruder von Elon Musk. Dessen Nettovermögen wird auf rund 700 Millionen Dollar geschätzt. Kimbal Musk hat die Restaurantkette «The Kitchen Restaurant Group» gegründet. Er ist Vater Errols «ganzer Stolz und Freude».

Kimbal Musk ist Elon Musks kleiner Bruder. Bild: KIMBAL MUSK

Errol Musk lästert über Aussehen seines Sohnes

Elon Musks Vater zieht in dem Interview auch über das Aussehen seines Sohnes her. Das Thema war aufgekommen, weil kürzlich Fotos von Elon Musk aus dem Griechenland-Urlaub veröffentlicht wurden, auf denen er mit käseweissem Oberkörper zu sehen ist. Er urteilt:

«Ich sag euch was, Elon ist wirklich sehr kräftig gebaut, aber er ernährt sich sehr schlecht.» Errol Musk

Seinem Sohn habe er sogar empfohlen, Diätpillen zu nehmen.

Errol Musk hat schon häufiger für Wirbel gesorgt. Zuletzt war er damit in den Schlagzeilen, dass er ein Kind mit seiner Stieftochter gezeugt haben soll.

