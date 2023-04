People-News

Sänger Stromae ist krank und sagt seine Konzerte in der Schweiz ab

Der belgische Sänger Stromae hat alle seine Konzerte bis Ende Mai aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Betroffen sind auch drei Konzerte in der Schweiz, wie Stromae am Dienstag über die sozialen Netzwerke bekannt gab.

Stromae bei seinem Auftritt am Paléo-Festival in Nyon 2022. Bild: keystone

Der 38-jährige Sänger, der bereits unter Depressionen gelitten hatte, gab keine genaueren medizinischen Gründe für die erneuten Absagen an, die 15 seiner Auftritte in ganz Europa betreffen. In der Schweiz sollte er am 26. April in Basel und an den beiden darauffolgenden Tagen in der Arena in Genf auftreten.

«Ich muss mich damit abfinden, dass meine Gesundheit es mir im Moment leider nicht erlaubt, weiterhin zu euch zu kommen», schrieb Stromae an seine Fans und drückte seine «tiefe Traurigkeit» in einer Nachricht aus, die unter anderem über Twitter verbreitet wurde.

Stromae befand sich zurzeit auf Europatournee, um sein vor einem Jahr erschienenes Album «Multitude» zu promoten. Er hatte in den letzten zwei Wochen bereits sechs Konzerttermine abgesagt: «Ich teile diese Nachricht mit grossem Bedauern und tiefer Trauer mit euch, aber ich muss auf meine Grenzen hören», erklärte der Sänger.

Der Künstler war im Sommer 2022 nach einer langen Abwesenheit auf die Bühne zurückgekehrt.

Der Konzertorganisator Opus One gab am Dienstagabend bekannt, wie die bereits gekauften Billette zurückgegeben würden, gebe er sobald wie möglich bekannt. Die drei Konzerte in der Schweiz waren ausverkauft. (sda/afp)