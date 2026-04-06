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Thomas Gottschalk: erste Bilder seit seiner Krebs-OP veröffentlicht

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Thomas Gottschalk: erste Bilder seit seiner Krebsoperation veröffentlicht

06.04.2026, 22:4206.04.2026, 22:42

Anfang Jahres war der ehemalige Fernsehmoderator Thomas Gottschalk, bekannt aus «Wetten, dass ...», wegen eines bösartigen Tumors operiert worden – nun sind erstmals seither Bilder des 75-Jährigen veröffentlicht worden, wie der Blick am Ostermontag berichtete.

Gottschalk hatte die Ostertag mit seiner Ehefrau, seiner Tochter und Freunden am bayrischen Tegernsee verbracht und auch das traditionsreiche «Bräustüberl Tegernsee» besucht. Der Inhaber des Lokals postete ein Gruppenfoto des TV-Moderators, welches ursprünglich für das Gästebuch gedacht war, prompt auf der Instagram-Seite des Gasthauses.

In der Beschreibung steht: «Gestern durften wir Thomas Gottschalk, den ‹Wetten, dass..?›-König mit seiner Familie bei uns begrüßen. Ein Besuch, über den wir uns ganz besonders gefreut haben. So herzlich, so unkompliziert und genau so, wie ein Abend bei uns sein soll: gemeinsam am Tisch, ein gutes Bier, echte Gespräche.»

Im Gästebuch hinterliess Gottschalk im übrigen ebenfalls einen Eintrag: «Der Kardinal war gerade da. Nach der Weihe. Doch jetzt komm’ ich! Ich war der Nächste in der Reihe. Wetten, dass ...» Damit spielte der 75-Jährige auf Kardinal Reinhard Marx an, der kurz zuvor ebenfalls das Lokal besucht hatte.

(cpf)

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