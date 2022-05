Julian und Bibi Claßen gehen nun getrennte Wege. screenshot: bibisbeautypalace/instagram

People-News

Bibi Classen äussert sich erstmals nach Trennung – Julian räumt mit Gerüchten auf

Jennifer Ullrich / watson.de

Nachdem Julian Classen in dieser Woche die Trennung von seiner Frau Bianca offiziell bestätigt hat, reissen die Meldungen und Gerüchte um das ehemalige Youtuber-Vorzeigepaar nicht ab: So wurde zunächst Bibi mit einem möglichen neuen Partner gesichtet, bevor ein Clip von Julian mit einer weiblichen Bekanntschaft in einem Kölner Club auftauchte. Einige Fans vermuten sogar ein Experiment hinter alldem.

Nun meldete sich erstmals nach Bekanntgabe der Trennung auch Bibi persönlich über Instagram zu Wort, während Julian im Rahmen einer Fragrunde mehrere Dinge klarstellte.

Bibi Classen mit Statement nach Trennung von Julian

Zunächst bestätigt Bibi die vorangegangenen Angaben von Julian: «Ja, wir beide sind nicht mehr zusammen», meint sie. Das Ehepaar hat zwei gemeinsame Kinder, die allerdings nicht unter der Trennung leiden sollen. Daher betont die Youtuberin:

«Natürlich stehen die Kinder immer und für immer an der allerersten Stelle bei uns.»

Bianca Claßen meldet sich bei ihren Followern. screenshot: bibisbeautypalace/instagram

Damit deutet Bibi an, dass Julian und sie für die Kinder weiterhin um ein freundschaftliches Verhältnis bemüht sein könnten. Ansonsten gibt sie sich zumindest für den Moment noch wortkarg und verabschiedet sich dann auch schon mit folgenden Worten: «Ich weiss, dass euch viele Fragen beschäftigen. Ich möchte euch dennoch um Verständnis bitten, dass jeder Mensch seine Privatsphäre braucht.»

Julian Classen äussert sich zu Gerüchten

Derweil liess auch Julian wieder von sich hören, am Samstagabend veranstaltete er eine Fragerunde bei Instagram. Wenig überraschend erreichten ihn vor allem zur Trennung von Bibi zahlreiche Nachfragen. Im Moment gehe es ihm «den Umständen entsprechend okay», er verbringe viel Zeit mit Freunden und Familie.

Ein Follower wollte schliesslich wissen, ob derzeit wirklich ein Experiment im Gange ist. Der Hintergrund dazu: Einige Fans vermuten, dass ein Doppelgänger von Julian im Spiel ist. Dieser soll gemäss der Theorie in Wahrheit auf dem Video mit der fremden Frau zu sehen sein, das im Kölner Club entstand. Julian unterrichtete mutmasslich sogar persönlich mehrere Fans darüber. Dazu passt zumindest, dass Bibi und er vor Wochen tatsächlich ein nicht näher spezifiziertes «Experiment» angekündigt hatten.

Entsprechende Gerüchte wischt Julian jetzt jedoch vom Tisch: «So etwas würde ich niemals machen, damit macht man keinen Spass!» Weiter versichert er: «Die Nachrichten, die ich angeblich versendet habe, sind auch alle fake.» Zudem erklärt er, dass das Video mit der Frau im Club «natürlich» erst nach der Trennung von Bibi entstanden sei. Jeder würde mit bestimmten Situationen anders umgehen.

(watson.de)