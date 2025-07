Der Designer Anisimov ist für Selenskyjs Outfits an öffentlichen Auftritten zuständig. Bild: pd/presidents office

Selenskyjs Designer Anisimov bringt Kriegsrealität auf Berliner Laufsteg

Gleich zum Auftakt der Berliner Fashion Week zeigt sich: Mode kann mehr als glänzen. Während anderswo Pose und Prominenz regieren, schafft Viktor Anisimov – Selenskyjs persönlicher Designer – einen stillen, eindringlichen Moment. Im Gespräch mit watson macht er deutlich: Seine Entwürfe tragen das Leid der Ukrainer:innen auf den Laufsteg.

Lysander-Noel Liermann / watson.de

Es war einer der (bislang) grössten diplomatischen Eklats in der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Ende Februar war der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Besuch im Weissen Haus, um über die transatlantische Zusammenarbeit und die anhaltende Kriegssituation in der Ukraine zu sprechen. Doch bei der anschliessenden Pressekonferenz eskalierte die Situation schnell: Trump spottete über Selenskyjs Outfit – ein Seitenhieb, der international für Aufsehen und Empörung sorgte.

Nur wenige Wochen später, bei der Beerdigung von Papst Franziskus Ende April, sorgte Selenskyj erneut für Aufmerksamkeit – wieder dreht es sich um seinen modischen Auftritt. Während die übrigen Staatsoberhäupter in klassischen Anzügen erschienen, trug der ukrainische Präsident eine schwarze, massgeschneiderte Feldjacke. Ein stilles, aber unübersehbares Statement: In seiner Heimat herrscht kein Frieden, sondern Krieg – und Normalität ist längst ein Fremdwort geworden.

Selenskyj und der neue Papst Leo XIV. Bild: keystone

Seitdem steht Selenskyjs Kleidung ebenso im Zentrum der öffentlichen Diskussion wie seine politischen Appelle an den Westen. Dass sein Look sich deutlich von dem anderer Präsidenten unterscheidet, ist dabei alles andere als Zufall. Im Gespräch mit dem Designer seiner Outfits wird klar: Die Kleidung muss nicht gefallen, sondern soll Haltung zeigen.

Von Selenskyj inspirierte Designs auf der Berlin Fashion Week

Auf der Berliner Fashion Week präsentierte Viktor Anisimov eine neue Kollektion: 36 vollständig schwarze Looks, inspiriert von den Entwürfen, die er für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj schuf. Auch die Show fand an einem symbolträchtigen Ort statt – einem dunklen, mystischen Bunker, einst ein Telekommunikationszentrum der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg.

Berlin Fashion Week: Ein Look aus der Kollektion von Viktor Anisimov. Bild: Viktoranisimov / Pascal Rohé

Auch die älteren Kollektionen bestehen ähneln der neusten. Bild: viktoranisimov.com

Die Outfits erinnern auf den ersten Blick wenig an Selenskyj. Doch Anisimov erklärt watson: «Das Schwarz spiegelt die düstere Zeit wider, in der wir leben. Darum habe ich militärisch inspirierte Musik und Silhouetten verwendet – weil der Krieg nun einmal unsere Realität ist. Die Kollektion zeigt, wie unser Leben als Ukrainer:innen im Moment aussieht.»

Die Looks bestehen aus düsteren Farben und meistens langer Kleidung. Bild: viktoranisimov.com

Im Gespräch gesteht er:

«In der Ukraine kreativ zu arbeiten, war und ist natürlich unglaublich schwer. Doch wir können unsere Freude, unser Leben und unsere Kunst nicht einfach abschalten. Wir müssen weitermachen, selbst wenn der Krieg uns umgibt.»

Trotz allem bleibe Hoffnung auf eine Zukunft, die heller, friedlicher und wieder voller Farben sein könne.

Ukraine-Krieg: Anisimov sollte Selenskyjs Look neu gestalten

Der Designer hat bereits über zwei Dutzend Looks für seinen «guten Freund», den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, entworfen. Die Zusammenarbeit begann vor zwei Jahren – Anisimov wurde damals damit beauftragt, «seinen neuen Look zu gestalten». «Ich kenne ihn schon lange – wir waren befreundet, bevor sich die Welt so drastisch verändert hat», erzählt er. Der Präsident sei ein «wirklich netter und aufrichtiger Mensch».

Designer Viktor Anisimov hat die Marke «VIKTORANISIMOV» 1997 gegründet. Bild: viktoranisimov.com

Anisimovs Ziel: Das äussere Erscheinungsbild des Präsidenten sollte die «Realität eines Landes im Krieg widerspiegeln». Das bedeutete, militärische Elemente sowie visuelle Schlichtheit einfliessen zu lassen. «Mein Plan war, seinen Look komplett zu verändern – und das habe ich auch getan.»

Für die teils heftigen Reaktionen auf Selenskyjs Kleidung hat der Designer wenig Verständnis. «Ganz ehrlich: Was sollte der Präsident eines Landes im Krieg denn sonst tragen?», fragt er. Für ihn sei Kleidung letztlich «einfach nur Kleidung».

Trotzdem habe er nach dem Vorfall im Weissen Haus, als sich Donald Trump über Selenskyjs fehlenden Anzug lustig machte, das Team des ukrainischen Präsidenten kontaktiert. «Ich wollte wissen, ob sie diesen unkonventionellen Weg weitergehen wollen.» Die Antwort: ein klares Ja. «Es werden also noch weitere Looks kommen», verkündet er gegenüber watson. «Und damit auch mehr Stoff für Kritik, wenn die Leute das möchten.»