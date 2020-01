Lena Gercke: Model zeigt ihren wachsenden Babybauch im engen Kleid

Leben

Erst vor wenigen Tagen hat Lena Gercke ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Jetzt gab das Model allen Fans ein kleines Update. Die 31-Jährige zeigt ihren runden Babybauch.

Platz für Neues schaffen – das ist gerade die Devise von Lena Gercke . Die erste «Germany's Next Topmodel»-Gewinnerin mistet jetzt ihren Kleiderschrank aus und probiert bei dieser Gelegenheit alte Kleider an.

Doch seit wenigen Wochen hat sich die Figur von Gercke drastisch geändert. Klar, immerhin ist sie schwanger. Während sie mit einer Freundin darüber entscheidet, welche Schuhe endgültig aus ihrem Kleiderschrank verbannt werden sollten – oder aber darüber, ob man wirklich acht verschiedene Halstücher braucht, schlüpft die Schwangere auch in ein altes Kleid, das mittlerweile nun gänzlich anders sitzt.

«Ich bezwinge ausserdem meine neue Kurven in alte Kleider», schreibt Gercke unter ein Bild von sich, das sie via Instagram-Stories mit ihren Fans teilte. Darauf trägt die Moderatorin ein dunkelrotes Kleid, welches aber nach wie vor noch passt und den Babybauch umschmeichelt.

Ebenfalls auf der Social-Media-Plattform verkündete Lena Gercke am 12. Januar ihre Schwangerschaft. Sie stellte ein Foto von sich in einem engen schwarzen Kleid online und streckte ihren neu gewachsenen Bauch stolz nach vorne. Dazu schrieb sie eine einfache Rechnung: 1+1=3. Sofort war den Fans klar: Das Model erwartet Nachwuchs. Der Vater ist Gerckes Freund Dustin Schöne. Zuvor war sie mit dem Fussballer Sami Khedira zusammen. Die beiden waren von 2011 bis 2015 ein Liebespaar.

Lena Gercke wurde 2006 als erste Gewinnerin von Heidi Klums Castingshow GNTM bekannt. Die gebürtige Marburgerin war damals 18 Jahre alt. Am Donnerstag startet bereits die 15. Staffel der Show. In der Jury sitzt wie im vergangenen Jahr nur Heidi Klum . Sie holt sich in jeder Folge Unterstützung von einer anderen Person aus der Branche.

