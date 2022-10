Bild: keystone

People-News

Hilary Swank wird mit 48 zum ersten Mal Mami

Frohe Kunde! Hilary Swank erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Und das gleich doppelt: Wie die 48-Jährige in der US-Talkshow Good Morning America verriet, wird sie Mutter von Zwillingen. «Das ist etwas, was ich mir schon lange gewünscht habe», so die zweifache Oscarpreisträgerin. «Und nicht nur von einem, sondern gleich von zwei Kindern. Ich kann es nicht glauben.»

Auf Instagram zeigt Hilary nach ihrem Auftritt in der Talkshow ihr Bäuchlein.

Vater der Zwillinge ist Ehemann und Unternehmer Philip Schneider. Für beide ist es der erste Nachwuchs.

Swank ist vor allem für ihre Filme «Million Dollar Baby» und «Boys Don't Cry» bekannt, für die sie damals einen Academy-Award gewann.

(sim)

