Dominic McLaughlin wird in der HBO-Serie den Zauberschüler Harry Potter verkörpern. Bild: keystone

So sieht der neue Harry Potter aus

Die Dreharbeiten der neuen Harry-Potter-Serie haben in Grossbritannien begonnen.

Bücher, Filme und Schauspieler, die die Kinder und Jugendjahre ganz vieler geprägt haben. Nun werden die Bücher und Filme als Serie neu verfilmt.

Mit der neuen Verfilmung kommt auch eine neue Besetzung der Rollen, wie Warner Bros kommuniziert. Nun sind erste Bilder des Casts erschienen. Der als Harry Potter bekannt gewordene Daniel Radcliffe wird von einem neuen Zauberschüler abgelöst. Der elfjährige Dominic McLaughlin wird der neue Harry Potter.

In ersten offiziellen Fotos vom Set wird der Junge im Harry-Potter-Kostüm gezeigt. Neben Harry Potter sind auch die Rollen von Hermine Granger und Ron Weasley neu besetzt. Hermine Granger wird von der elfjährigen Arabella Stanton gespielt und Ron Weasley vom zwölfjährigen Alastair Stout.

Das neu besetzte «Goldene Trio» der Harry Potter Serie. Bild: keystone

Die HBO-Serie wird in Grossbritannien, in der Nähe von London, in den Warner Bros Studios gedreht. Die Serie soll auf den Plattformen HBO und HBO Max zu sehen sein. Ein genaues Ausstrahlungsdatum ist bisher nicht bekannt.

Die Serie soll laut Warner Bros die Geschichte aus den sieben, von J.K. Rowling geschriebenen, Büchern erzählen. Und soll über zehn Jahre laufen. (nib)