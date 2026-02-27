Zattoo nimmt eine Preisanpassung für das Ultimate-Abo in der Schweiz vor

Zattoo nimmt eine Preisanpassung für das Ultimate-Abo in der Schweiz vor: Ab April 2026 erhöht sich der Preis für das Monatsabo von 20 Franken auf 22 Franken pro Monat.

Der Preis für das Jahresabo steigt von 200 Franken auf 220 Franken pro Jahr. Die Preise für das Premium-Abo sowie für Zattoo Home bleiben unverändert.

Hintergrund der Preisanpassung sind höhere branchenweite Kosten rund um werbefreies Replay aufgrund gestiegener Abgaben an die Verwertungsgesellschaft Suissimage sowie laufende Investitionen in Produkt und Plattform. Das Ultimate-Jahresabo ist noch bis Ende März 2026 zum bisherigen Preis erhältlich.

Die Preisänderung betrifft ausschliesslich das Zattoo-Ultimate-Abo in der Schweiz und tritt jeweils mit der nächsten Verlängerung des Abonnements in Kraft. Das Abonnement kann jederzeit im Benutzerkonto angepasst werden. Änderungen und Kündigungen werden jeweils zum Ende der Laufzeit wirksam. (ome)