Gordon Ramsay ist einer der bekanntesten TV-Köche mit mehreren eigenen TV-Shows. Bild: keystone

People-News

Gordon Ramsay ist nach Fahrradunfall «froh, noch hier zu sein»

Hendrik Busch / watson.de

Mehr «Leben»

Der TV-Koch Gordon Ramsay ist vor allem als Meme weltbekannt geworden. In Kochsendungen wie «Kitchen Nightmares» hat er sich einen brutalen Ruf erarbeitet. Inkompetente und überforderte Kandidatinnen und Kandidaten müssen sich auf unnachgiebige Strenge und knallharte Kommentare einstellen.

Bild: giphy

In einem neuen Video zeigt sich der britische Promi-Koch aber von einer weicheren Seite. Gordon Ramsay will eine «sehr wichtige Botschaft für alle Väter da draussen» verbreiten. Was ist passiert?

TV-Koch Gordon Ramsay stürzte heftig auf dem Fahrrad

Gordon Ramsay, so erklärte er auf seinen Social-Media-Kanälen, habe einen «wirklich schlimmen Unfall» erlebt, als er in dieser Woche mit seinem Fahrrad im US-Bundestaat Connecticut unterwegs war. Er sei glücklich, am Leben zu sein, erklärt er. In der Tat vermitteln seine Blessuren einen verheerenden Eindruck.

In dem Video beschreibt Ramsay, wie sich der Unfall auf ihn auswirkte – und gibt einen Einblick in die scheinbare Tragweite:

«Das hat mich wirklich erschüttert. Ehrlich gesagt, habe ich Glück, dass ich hier bin. Die Unfallchirurg:innen, Ärzt:innen, Krankenpfleger:innen und das Krankenhaus, die sich diese Woche um mich gekümmert haben, waren grossartig.»

Ernsthafte Verletzungen trug Ramsay aber nicht davon, auch wenn der landkartengrosse blaue Fleck auf seinem Torso extrem schmerzhaft aussieht.

Gordon Ramsay zeigt Verletzung in Video

«Ich bin ein bisschen zerschrammt und sehe aus wie eine lila Kartoffel», schreibt er in der Caption seines Instagram-Posts. Die Diagnose «Ein bisschen zerschrammt» wirkt wiederum weit untertrieben.

«Ich habe Schmerzen», gibt Ramsay in dem Video an. Es sei eine «brutale Woche» gewesen «und ich stehe es irgendwie durch.» Dann folgt ein Appell an alle Fahrradfahrerinnen und -Fahrer. Ramsay teilt die Lektion, die er aus seinem wohl prägenden Erlebnis mitnahm:

«Ich kann die Wichtigkeit, einen Helm zu tragen, nicht genug betonen.»

An diesem Punkt verlässt Ramsay den gefühligen Modus wieder und kehrt zu seiner bekannten Strenge zurück: «Ganz ehrlich, man muss einen Helm tragen. Es ist mir egal, wie kurz der Weg ist. Es ist mir egal, dass diese Helme Geld kosten. Aber sie sind wichtig. Selbst mit den Kindern, bei einer kurzen Fahrt, muss man einen Helm tragen.»