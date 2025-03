König Charles III. leidet seit über einem Jahr an Krebs. Bild: keystone

König Charles III. musste ins Krankenhaus eingeliefert werden

Wie der Buckingham-Palast mitteilt, musste sich König Charles III. wegen Nebenwirkungen seiner Krebsbehandlung vorübergehend in eine Klinik begeben.

König Charles III. hat alle öffentlichen Auftritte für Freitag abgesagt, nachdem er in einem Krankenhaus behandelt werden musste, teilte der Buckingham-Palast am Donnerstagabend mit. Die Nebenwirkungen seiner Krebserkrankung erforderten eine kurze Beobachtungszeit, der König sei nun nach Clarence House zurückgekehrt.

Charles hatte geplant, am Freitag nach Birmingham zu reisen, um dort ein umfangreiches Programm zu absolvieren, darunter eine Führung durch das Royal Ballet der Stadt. «Morgen sollte er vier öffentliche Termine in Birmingham wahrnehmen und ist sehr enttäuscht, dass er dies nicht kann», heisst es in der Erklärung des Palastes weiter. «Er hofft sehr, dass diese Termine zu gegebener Zeit nachgeholt werden können und entschuldigt sich zutiefst bei all jenen, die so hart daran gearbeitet haben, den geplanten Besuch möglich zu machen.»

Der Palast hatte die Krebsdiagnose des Königs erstmals im Februar 2024 bekannt gegeben. Ein Sprecher des Buckingham Palastes sagte, dass auch die Treffen mit drei Botschaftern am Donnerstag betroffen gewesen seien.

