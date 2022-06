People-News

Nach der Trennung wurde es still um Bibi – aber dafür kann Julian nichts

Imke Gerriets / watson.de

Vor wenigen Wochen bestätigte Julian Classen, dass er und Bianca kein Paar mehr sind. Die zwei haben Millionen Fans auf ihren Social-Media-Kanälen. Ihre Anhänger zeigten sich geschockt von dieser Hiobsbotschaft. Julian meinte auf Instagram: «Ich mache es kurz und schmerzlos: Ja, es stimmt, Bibi und ich haben uns getrennt. Bibi hat sich getrennt.»

Die 29-Jährige bestätigte kurze Zeit danach das Liebes-Aus und sagte: «Ja, wir beide sind nicht mehr zusammen. Natürlich stehen die Kinder immer und für immer an der allerersten Stelle bei uns. Ich möchte euch dennoch um Verständnis bitten, dass jeder Mensch seine Privatsphäre braucht.» Seitdem teilt Bibi sporadisch auf ihrem Account Aufnahmen, meist handelt es sich dabei um Werbung. Nun meldete sie sich mit einem Update zwecks ihrer Gesundheit zu Wort.

Bibi muss einen Arzt aufsuchen

In ihrer Instagram-Story zeigte sich Bibi im Auto. Die Mutter zweier Söhne erklärte schliesslich: «So ihr Lieben, ich habe mich übrigens unter anderem die letzten Tage nicht ganz so viel gemeldet, denn mir gings gesundheitlich nicht so eins a.» Der Grund: «Ich habe mir eine fette Blasenentzündung zugezogen und war so schlau, um zu denken, dass ich es allein mit Hausmitteln und Kräutertee wegbekomme. Ja, ich hatte immer Aufs und Abs, dachte mir, versuch es erstmal, aber es wird im Moment eher wieder schlimmer.»

Daher stellte Bibi für sich fest: «War nicht meine beste Idee, nicht direkt zum Arzt zu gehen.» Und weiter: «Bevor ich mich über das Wochenende noch zwei, drei Tage quäle, bin ich jetzt in eine Ambulanz gefahren und hoffe, dass sie mir ein Rezept ausstellen und es dann ganz schnell wieder weggeht.»

Im Anschluss kam sie darauf zu sprechen, dass es viele Frauen gebe, die sehr oft damit zu kämpfen haben. «Ich glaube, das ist meine erste Blasenentzündung in meinem Leben. Also wenn ihr irgendwelche Tipps habt, dann schreibt sie mir gerne», so Bibi zu ihrer Community. Das taten ihre Follower prompt. Die häufigsten Antworten teilte die Influencerin mit ihren Fans.

Übrigens, während Bibi gesundheitlich angeschlagen ist, weilt ihr Ex-Partner Julian mit einem Freund in Wien. Von da aus zeigte er sich beim Sport, beim Saunagang oder teilte sein grosses Frühstück vom Hotel. Gestern Nacht gingen die zwei an ihrem letzten Abend dort aus. Eine Flasche samt Feuerwerk durfte dabei nicht fehlen.

(iger)