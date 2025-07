Der deutsche Onlinehändler Zalando hat seinen Jonkurrenten About You übernommen. Bild: sda

Zalando schliesst Übernahme von Versandhändler About You ab

Der deutsche Online-Versandhändler Zalando hat seinen Konkurrenten About You übernommen. Zalando habe nun 91,45 Prozent des Grundkapitals von About You erworben, erklärten die beiden Unternehmen am Freitag. Die EU-Kommission hatte dafür Anfang des Monats grünes Licht gegeben.

Zalando hatte im Dezember rund 1,1 Milliarden Euro für die Übernahme geboten. Bis 2028 soll die neue Unternehmensgruppe ihren Umsatz um durchschnittlich fünf bis zehn Prozent pro Jahr steigern. Dieses Wachstum hatte Zalando zuvor bereits für das eigene Unternehmen angekündigt.

Zalando mit Sitz in Berlin wurde 2008 gegründet und hat laut eigenen Angaben mehr als 50 Millionen aktive Kunden in 25 europäischen Märkten. Für das Unternehmen arbeiten über 15'000 Menschen. Der Umsatz im vergangenen Jahr betrug rund zehn Milliarden Euro, unter dem Strich stand ein Gewinn von 83 Millionen Euro nach 16,8 Millionen Euro im Vorjahr.

About You mit Sitz in Hamburg war 2014 als Tochtergesellschaft von Otto gegründet worden. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2022/2023 betrug 1,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen mit 1250 Beschäftigten ist in 29 europäischen Ländern aktiv.

Wie bisher soll About You sich vor allem an junge Kundinnen und Kunden richten; auch die Zusammenarbeit mit Influencern spiele weiter eine wichtige Rolle. Der Online-Händler will damit unter anderem dem chinesischen Billig-Anbieter Shein Konkurrenz machen. Zalando indes soll «Fashion-Enthusiasten» ansprechen und setzt dabei auf Kooperationen mit Marken. (sda/awp/afp)