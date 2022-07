People-News

Endlich verheiratet! J.Lo und Ben Afflecks Liebes-Chronologie

Endlich haben die beiden sich das Ja-Wort gegeben. Weil es in den letzten 20 Jahren immer wieder auf und ab ging, kommt hier die komplette Liebesgeschichte von Jennifer und Ben Affleck.

J.Lo hat ihren ikonischen Nachnamen dieses Wochenende abgelegt – und heisst ab jetzt Jennifer Affleck. Sie und Ben Affleck haben sich, 20 Jahre nachdem sie sich das erste Mal ineinander verliebt hatten, das Eheversprechen gegeben – ganz unspektakulär und ohne Vorwarnung in Las Vegas.

Wir rollen ihre Liebesgeschichte deshalb nochmals von vorne auf:

Vorab, damit du auch richtig eingestimmt bist, Jennifers Liebeserklärung an Ben, aus dem Jahre 2002:

Das Kennenlernen

JLo und Ben Affleck an der Premiere des Films «Gigli» in Los Angeles. Bild: Getty

Die beiden Hollywood-Stars haben sich im Dezember 2001 am Set des Films «Gigli» kennengelernt. Obwohl der Film sich als riesengrosser Flop herausstellte, legte dieser Dreh den Grundstein für die Lovestory der zwei Schauspieler.

Das Verlieben

Verliebte Blicke wurden ausgetauscht am Set, auch wenn das Scheinwerferlicht unglaublich geblendet haben muss. Bild: getty

Noch bevor jemand wissen konnte, dass ihr erster gemeinsamer Film kein Verkaufsschlager werden würde, drehten sie bereits ihren zweiten. 2002 ging es am Set von «Jersey Girl» romantisch zu und her – auch hinter den Kulissen.

Das öffentliche Debüt

Ben schaut zwar ein bisschen ernst, im Herzen ist er aber sicher mindestens genau so happy wie Jen. (würkli!) Bild: Getty

Nachdem erste Gerüchte kursiert waren, machte das Paar dann den offiziellen Schritt in die Öffentlichkeit. Auf dem roten Teppich bei der Premiere des Films «Maid in Manhattan» liessen sich die zwei zum ersten Mal als Liebespaar fotografieren. Von da an waren sie eines der Lieblingsthemen der US-amerikanischen Klatschpresse.

Verlobung Nummer 1

Jennifer trägt den Verlobungsring am Finger und Ben ist auch auf diesem Foto bloss halb so genervt wie er aussieht. (schliesslich ist er mit J.Lo verlobt?!) Bild: getty

Im November 2002 stellte Ben seiner Jen die Frage aller Fragen und steckte ihr einen 6,1-karätigen pinken solitär Diamantring an den Finger. Den Antrag machte er ihr, als sie gemeinsam seine Familie in Boston besuchten.

Zu dieser Zeit war Ben ausserdem in Jennifers Musikvideo zu ihrem Hit «Jenny from the Block» zu sehen.

Die abgeblasene Hochzeit

Die beiden Verliebten am Sundance Film Festival in Park City, Utah, im Januar 2003. Bild: getty

Im September 2003 hätten die zwei heiraten sollen. Nur wenige Tage davor gaben sie bekannt, ihre Hochzeit zu verschieben. Grund dafür waren der grosse Druck der Öffentlichkeit und das aufdringliche Medieninteresse, welche dazu führten, dass sie sich kaum noch auf ihren grossen Tag freuen konnten.

Die Trennung

Jen und Ben an der Premiere des Films Daredevil, 2003. Bild: getty

Im Januar 2004 kam dann der Schock für alle Fans: Das Hollywood-Traumpaar gab sein Aus bekannt. In einem kurzen, sehr nüchternen Statement hiess es, die Verlobung sei aufgelöst und man erwarte angesichts der schwierigen Situation, dass ihre Privatsphäre respektiert werde.

Jennifers Neuer

Marc Anthony und J.Lo bei den MTV Music Awards 2004. Bild: getty

Noch im selben Jahr kam J.Lo mit ihrem langjährigen Freund Marc Anthony zusammen und heiratete ihn bereits einige Monate später im Juni. 2008 kamen die Zwillinge Emme und Max zur Welt. 2014 liess sich die Sängerin vom Musiker scheiden.

Bens neue Jennifer

Auch herzig: Jennifer Garner und Ben Affleck an der Emmy-Verleihung 2005. Bild: getty

Auch Ben zog weiter und heiratete 2005 die Schauspielerin Jennifer Garner. Mit ihr bekam er drei Kinder: Violet, Seraphina und Samuel. Die beiden liessen sich 2018 scheiden.

Jens zweite abgeblasene Hochzeit

Jennifer und Alex Rodriguez auf dem roten Teppich, 2020. Bild: getty

2019 war Jennifer Lopez mit dem ehemaligen Baseballspieler Alex Rodriguez verlobt. Im April 2021 liess sie die Verlobung zur Überraschung ihrer Fans jedoch platzen. In einem Statement von ihr hiess es, die beiden hätten gemerkt, dass sie besser Freunde sind und würden sich freuen, auch in Zukunft weiter an gemeinsamen Projekten zu arbeiten.

Zur gleichen Zeit begannen sich Ben und Jennifer wieder «rein freundschaftlich» zu treffen – alles Zufall, natürlich.

Bennifer is back!

Hier sind die beiden gemeinsam unterwegs, im Juli 2022. Bild: getty

Im Mai 2021 wurden die Gerüchte um das Paar immer lauter und sie entschieden sich dazu, ihre Beziehung offiziell zu machen, indem sie sich ganz verliebt von den Paparazzi ablichten liessen. Über den Sommer kamen sie sich noch näher und begannen, ihre Familien in die Beziehung miteinzubeziehen. So wurden sie immer wieder zusammen mit Bens und Jennifers Kindern gesichtet.

Das hollywoodreife Happy Ending

Nachdem im April 2022 bekannt wurde, dass J.Lo zum zweiten Mal mit Ben verlobt ist, gaben sie sich am 16. Juli endlich das Ja-Wort, 20 Jahre nachdem sie sich zum ersten Mal ineinander verliebt hatten. Die frohe Botschaft inklusive Fotos verkündete die frisch vermählte Mrs. Affleck in ihrem Newsletter «On the J.Lo».

Dieses Mal wurde die Hochzeit nicht im Vorfeld kommuniziert, damit auch ja keine Paparazzi anwesend sind und sie ihren Tag auch wirklich geniessen können – in der berühmten «A little White Wedding Chapel» in Las Vegas, wo auch andere berühmte Paare bereits den Bund fürs Leben geschlossen haben.