Leonardo DiCaprio: Scorsese ist der grosse Regisseur unserer Zeit

«Mein Volk hat sehr gelitten», sagte der Oberste Häuptling der Osage, Standing Bear, am Sonntag in Cannes. «Die Auswirkungen sind bis heute zu spüren.» Das Filmteam habe dazu beigetragen, dass man Vertrauen zurückgewinnen könne. (sda/dpa)

DiCaprio und Scorsese haben schon häufig zusammengearbeitet. Bei den Filmfestspielen in Cannes feierte am Wochenende ihr Film «Killers of the Flower Moon» Premiere.

Schauspieler Leonardo DiCaprio hat seine besondere Wertschätzung von Regisseur Martin Scorsese betont. «Martins Beharrlichkeit und seine Unerbittlichkeit, die Wahrheit über die Geschichten zu erzählen - egal wie hässlich, egal wie bizarr, egal wie unbequem - ist meisterhaft», sagte der 48-Jährige am Sonntag in Cannes.

In diesem «geheimen» Palastbunker will sich Putin notfalls tief unter der Erde verkriechen

Erinnerungen an Dianas Tod: Angebliche Paparazzi-Jagd auf Harry und Meghan

Sofort werden Erinnerungen an den Tod von Prinzessin Diana vor fast 26 Jahren wach: Prinz Harry (38) und dessen Frau Herzogin Meghan (41) sind nach Aussage ihres Sprechers in New York von Pressefotografen verfolgt und fast in einen schweren Unfall verwickelt worden. Auch Meghans Mutter Doria Ragland (66) sass demnach mit im Wagen. New Yorks Bürgermeister Eric Adams verurteilte den Vorfall als «rücksichtslos und unverantwortlich».