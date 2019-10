Leben

Kurt Cobain: Strickjacke des Nirvana-Sänger wird versteigert



Bild: AP

Die berühmte Strickjacke von Kurt Cobain wird versteigert – samt Brandloch

Eine Strickjacke des verstorbenen Nirvana-Sängers Kurt Cobain wird diese Woche in New York versteigert. Das Auktionshaus Julien's Auctions rechnet mit einem Erlös von zwischen 200'000 und 300'000 Dollar für die Jacke, die der Grunge-Musiker bei der Aufnahme des «Unplugged»-Albums im Jahr 1993 trug.

Cobain und die Jacke: Video: YouTube/NirvanaVEVO

Im Preis inbegriffen sei ein grosses Zigaretten-Brandloch in der Weste, hiess es weiter.

«Kurt hat den Grunge-Look geschaffen», sagte der Chef von Julien's Auctions, Darren Julien. Die Jacke sei das wichtigste Kleidungsstück, das der Sänger jemals getragen habe, und damit so etwas wie der «Heilige Gral» von Cobains Bekleidung. Die Strickjacke war bereits im Jahr 2015 einmal versteigert worden und hatte 137'500 Dollar eingebracht.

Bei der jetzigen Auktion wird auch die Fender-Mustang-Gitarre für Linkshänder versteigert, die Cobain bei seiner Tournee «In Utero» gespielt hatte. Das Instrument könnte 500'000 Dollar einbringen. Bei der am Freitag und Samstag in New York organisierten Versteigerung «Ikonen und Idole: Rock'n'Roll» werden insgesamt 700 Objekte aus dem früheren Besitz zahlreicher Musikstars angeboten.

Cobain hatte sich 1994 im Alter von 27 Jahren das Leben genommen. Mit seiner Musik und seinem Stil beeinflusste er eine ganze Generation. (sda/afp)

