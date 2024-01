BibisBeautyPalace ist wieder da? Nein! Doch! Oh! bild: watson/shutterstock/instagram

BibisBeautyPalace meldet sich wieder – aber als Bianca, 30, aus Köln

Imke Gerriets / watson.de

Bianca und Julian Classen verkündeten im Mai 2022 überraschend ihre Trennung. Die Nachricht sorgte bei ihren Millionen von Fans für einen grossen Schock. Zu den Gründen für ihr Ehe-Aus sagten sie nichts. Julian meinte lediglich, dass sich seine Jugendliebe von ihm getrennt habe. Bibi erklärte: «Ja, wir beide sind nicht mehr zusammen. Natürlich stehen die Kinder immer und für immer an der allerersten Stelle bei uns.» Schnell verbreiteten sich Fotos, die beide mit neuen Partnern zeigten. Seitdem blieb es um die heute 30-Jährige still. Ihr letzter Instagram-Post stammte von Mai 2022.

Die vergangenen Tage gab es allerdings wieder verschiedene Aktivitäten auf ihrem Profil. Die Influencerin lud ein neues Profilbild hoch, schrieb in ihre Bio schlicht «Bianca» und löschte zahlreiche Beiträge auf ihrem Account. Zudem schrieb sie unter einem Beitrag von Timothy Hill: «Ich freue mich so sehr für dich! Auf dass du die Leute genauso inspirierst, wie du es bei mir täglich schaffst.» Ihre Fans wünschten sich sehnlichst, dass Bibi auf Social Media ihr Comeback feiert. Zum neuen Jahr meldete sie sich jetzt tatsächlich zurück.

Bibi Classen teilt emotionale Erklärung für ihren Rückzug

Bibi Classen teilte auf Instagram eine lange Nachricht mit ihren Fans, die sich über fünf Slides erstreckt. Sie gab zu, dass es ihr schwerer falle als erwartet, ihre Gedanken seit ihrem Rückzug in einen Text zu verfassen. «Zu diesem Zeitpunkt habe ich eine private Entscheidung getroffen, die mein Leben schlagartig in jedem Bereich geändert hat», merkte sie an und betonte: «Was die Öffentlichkeit und Social Media angeht, wollte und konnte ich nicht mehr so weiter machen wie zuvor.»

Bibi erklärte, dass sie über zehn Jahre Social Media in einem extremen Ausmass als ihren Beruf ausgeübt habe, «der so intensiv mit meinem Privatleben verschmolzen war, dass ich am Ende nicht mehr konnte und wollte», offenbarte sie. Die Influencerin sei mit der neuen Lebenssituation völlig überfordert gewesen und habe erstmal lernen müssen, was ihr neues Leben sei.

Das können die Fans künftig von der Influencerin erwarten

In den letzten 20 Monaten habe Bibi versucht, sich selbst kennenzulernen. Zudem habe sie sich mit zwischenmenschlichen Situationen konfrontiert, die sie schon seit Jahren belastet hätten. «Ich habe versucht, besser auf mein Wohlbefinden, meine Bedürfnisse und meine Gesundheit zu achten», sagte Bibi zudem. Sie wollte schliesslich mit ihrem Leben aufräumen. Zum Schluss bedankte sie sich bei ihren Fans für die Treue, die Geduld und gab einen Ausblick in die Zukunft: «Die vergangene Zeit ist abgeschlossen, aber es wird einen weiteren Weg geben, der komplett neu und anders sein wird.»

Und weiter: «Umso mehr freue ich mich auf alle Momente, die kommen werden, an denen ich euch an bestimmten Dingen in meinem Leben teilhaben lasse.» Mit Blick auf ihren früheren Social-Media-Auftritt stellte Bibi klar: «Ich lasse euch teilhaben, wenn ich mich danach fühle, ganz ohne Zwang und Verpflichtung, ohne auf Reichweite, Konkurrenz zu achten und danach zu streben, am besten jedem zu gefallen.» Innerhalb von weniger als einer Stunde markierten über 300'000 Menschen den Beitrag mit einem Herzen.