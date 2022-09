Pop-Sängerin Kelly Clarkson erhält «Walk of Fame»-Stern

Die amerikanische Pop-Sängerin Kelly Clarkson (40) soll auf Hollywoods «Walk of Fame» mit einer Sternenplakette verewigt werden. Das gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Am 19. September soll Clarkson ihren Stern enthüllen - es wird die 2733. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig sein. Als Gastredner sind die Musikproduzenten Simon Cowell und Jason Halbert eingeladen.

So viel mehr bezahlst du in deiner Gemeinde im nächsten Jahr für den Strom

Das ist Leonard (15), der jüngste Museumsdirektor der Schweiz 🚂👨‍🔧🛵

Leonard Riesen fasziniert die Kombination von Technik, Verkehr und Geschichte. Um mit 15 Jahren bereits Museumsdirektor zu sein, braucht es allerdings viel Passion und Organisationstalent.

Wenn am Sonntagnachmittag die Junioren des FC Murten auf dem Fussballplatz stehen, begrüsst zur gleichen Zeit und einige hundert Meter entfernt Leonard Riesen im alten Lokschuppen des Bahnhofs Murten die Museumsbesucher. Er ist 15 Jahre alt und seines Zeichens jüngster Museumsdirektor der Schweiz. Seit sechs Jahren ist der Schüler Museumsbetreiber: Zuerst eröffnete er das Eisenbahn- und Sammler-Museum in seinem Heimatdorf Courlevon und vor drei Jahren die Ausstellung DasDepot.ch, die jeweils von Mai bis Oktober am Sonntagnachmittag geöffnet ist. In regelmässigen Abständen treffen an diesem Sonntag Familien, Bahn-Interessierte oder Ausflügler ein.