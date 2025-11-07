Die Schweizer Nationalmannschaft muss an der Euro Hockey Tour in Tampere für die verbleibenden beiden Partien gegen Schweden (am Samstag) und Tschechien (am Sonntag) ohne Calvin Thürkauf auskommen. Der Captain des HC Lugano zog sich am Donnerstag beim 3:1-Sieg im Startspiel gegen Gastgeber Finnland eine Oberkörperverletzung zu, wie der Schweizer Eishockeyverband mitteilte.
Der Stürmer schied zu Beginn des letzten Drittels aus. Laut «RSI» erlitt Thürkauf eine Verletzung am Ellbogen. Wie lange er ausfällt, ist unklar. (riz/sda)
