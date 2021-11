Diese 29 Bilder sind der Tod fĂŒr Perfektionisten und Perfektionistinnen

Perfektionisten und Perfektionistinnen mĂŒssen jetzt ganz stark sein, denn es folgen Bilder, die euer Herz zum Weinen bringen werden.

Beim Betrachten der Bilder werdet ihr euch fragen: Warum? Warum tut jemand so etwas? Ach, was erzĂ€hlen wir euch? Seht es euch am einfachsten direkt an – jedoch auf eigene Gefahr, denn es ist keine befriedigende Story.

Da plant der Architekt oder die Architektin dein Haus – und so sieht dann der Eingangsbereich aus:

Warum, warum tut jemand sowas?

Wenn du jede DVD einzeln gekauft hÀttest, wÀre es ja noch akzeptabel, aber wie kann das mit der Box passieren?

Da hilft eigentlich nur noch ein Umzug.

Stell dir vor, du gibst Millionen von Franken fĂŒr deine Traumvilla aus und dann das.

Von unten ist es auch schwierig einzuschĂ€tzen, wo sich die Mitte des Spielfeldes befindet. đŸ˜

Wir glauben, es war eine nette Idee, aaaber: Man hÀtte es besser machen können.

«Bruch doch dÀ Chopf zum dÀnke!» Bild: imgur

Wenn du es einmal gesehen hast, kannst du es nie mehr nicht gesehen haben.

Es gibt Menschen, die einfach sehen wollen, wie die Welt brennt ...

Wer Werbung fĂŒr eine Pizza macht und diese so schneidet, hat keine Ahnung von Pizza.

Wir können gar nicht sagen, was uns mehr stresst: die Anordnung der Lampen oder die Art der GlĂŒhbirnen fĂŒr diese Spots.

Musste der Schreiner den Fehler des Elektrikers korrigieren oder hat der Schreiner sich vermessen und musste seinen eigenen Fehler korrigieren? đŸ˜

Soll das etwa lustig oder innovativ sein?

Die Stadtplaner- und Planerinnen haben versagt. Einfach nur versagt.

Hey, jetzt mal ehrlich, das muss doch Absicht gewesen sein. 🙈

Oder höchstens noch Kunst. Bild: reddit

Fairerweise mĂŒssen wir sagen, dass es hier fĂŒr MĂ€nner eh nur zwei Urinale gibt.

Es gibt so ungeschriebene Gesetze. Eines davon: Rot bedeutet «Stopp», «Halt», «Vorsicht», «aus». GrĂŒn bedeutet «Los», «Weitergehen», «an». Das weiss jeder und jede!

Warum tut jemand so was?

Stell dir vor, jeder Tag beginnt damit, dass es dich nervt.

Hier war wohl jemand nicht mit dem Lohn fĂŒr die Arbeit zufrieden.

Gibt es dafĂŒr vielleicht eine logische ErklĂ€rung? Anyone?

Warum, Marvel, warum?

Es kann natĂŒrlich auch sein, dass die Wohnungen in dem Haus so angeordnet sind wie die BriefkĂ€sten.

Viel Spass beim Einparkieren!

Du mĂŒsstest es zwar als Bewohner oder Bewohnerin nicht sehen, aber du wĂŒsstest, dass es so ist.

Es muss (!) einfach noch umlackiert werden.

So sieht es aus, wenn du nie wieder in Ruhe kochen kannst.

Bild: reddit

An die Person, die den Deckel wieder montiert hat: Wie kann einem die Welt so egal sein?

(smi)