Hollywoodlegende Harrison Ford wird für Lebenswerk geehrt

Kollegen ehren Hollywoodlegende Harrison Ford für Lebenswerk

19.12.2025, 10:2919.12.2025, 10:29

Hollywoodstar Harrison Ford wird von der US-Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA für sein Lebenswerk geehrt. Wie die Gewerkschaft mitteilte, soll der 83-Jährige den Preis bei der Verleihung der Filmpreise der Gewerkschaft im März in Los Angeles erhalten.

Harrison Ford arrives at the 77th Primetime Emmy Awards on Sunday, Sept. 14, 2025, at the Peacock Theater in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Harrison Ford
Harrison Ford hat unter anderem Han Solo in der «Star Wars» Saga verkörpert.Bild: keystone

Ford habe mit seinen Filmrollen «die Weltkultur geprägt», erklärte der Gewerkschaftsvorsitzende Sean Astin. «Es ist uns eine Ehre, eine Legende zu ehren, deren Einfluss auf unsere Zunft unvergänglich ist.» Die früher als Screen Actors Guild Awards bekannten Preise heissen neuerdings nur noch Actor Awards.

Ford erklärte, er fühle sich «zutiefst geehrt». Die Ehrung durch seine Schauspielerkolleginnen und -kollegen bedeute ihm sehr viel. «Ich habe den grössten Teil meines Lebens an Filmsets verbracht, mit unglaublichen Schauspielern und Filmteams zusammengearbeitet, und ich war immer dankbar, Teil dieser Gemeinschaft zu sein», erklärte der Schauspieler.

Ford hat in seiner jahrzehntelangen Karriere zahlreiche Rollen verkörpert, die in die Filmgeschichte eingegangen sind: vom Weltraumschmuggler Han Solo in der «Star Wars»-Saga über «Blade Runner» bis zum Archäologen Indiana Jones, der im Jahr 1981 in «Jäger des verlorenen Schatzes» seinen ersten Auftritt auf der Leinwand hatte. (sda/apa/afp)

