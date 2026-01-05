Rama Duwaji sorgt mit ihrem Modestil für Aufmerksamkeit. Bild: Instagram/ramaduwaji

Gen Z, Aktivistin & Mode-Ikone: So wurde Rama Duwaji als First Lady zum It-Girl der Stunde

Die 28-Jährige rückte mit der Wahl von Zohran Mamdani ins Rampenlicht. Dabei steht sie aber alles andere als im Schatten ihres Ehemanns.

Sabeth Vela

Zohran Mamdani wurde am 4. November 2025 zum ersten muslimischen Bürgermeister von New York City gewählt. Im selben Jahr heiratete der 34-Jährige die amerikanisch-syrische Doppelbürgerin Rama Duwaji. Die 28-Jährige sorgt seither online für grosses Aufsehen – und entwickelt sich gerade zum It-Girl des Jahres 2026.

Rama Duwaji ist aus vielen Gründen für die New Yorker Politikszene einzigartig. So ist sie nicht nur die erste First Lady aus der Gen Z, sondern auch die erste mit muslimischem Hintergrund. Ihr Geld verdient Duwaji zudem mit ihrer Kunst. Sie hat einen Master of Fine Arts und arbeitet als Animatorin und Illustratorin. Ihre Kunst ist dabei oft politisch geprägt. So setzt sie sich etwa für Gaza oder die Rechte von muslimischen Frauen ein.



Paar lernte sich auf Hinge kennen

Ebenfalls ungewöhnlich ist die Art, wie sich Duwaji und Mamdani kennenlernten – zumindest für Politiker. Laut Fox5 matchten die beiden auf der Dating-App Hinge im Jahr 2021, als Mamdani Abgeordneter der New Yorker Staatsversammlung war.

Das Paar verlobte sich im Oktober 2024 und hielt zwei Monate später eine private Nikah-Zeremonie ab. Eine Nikah-Zeremonie ist die islamische Trauung, ein spirituelles Bündnis, das die Verbindung zweier Menschen besiegelt. Anfang 2025 folgte dann die standesamtliche Hochzeit und im Juli eine Hochzeitsfeier in Uganda – dem Geburtsland von Mamdani. Den Nachnamen ihres Ehemanns nahm Duwaji nicht an.

Das Paar heiratete im Februar 2025. Bild: Instagram/zohrankmamdani

«Ich freue mich für meinen Mann, nennt mich einfach nie sein Plus-Eins»

Am Anfang des neuen Jahres hat Zohran Mamdani nun das Amt des Bürgermeisters von New York City übernommen. Nach seiner Vereinigung wird aber nicht nur über ihn, sondern auch über seine Ehefrau geredet. Oder besser: über ihren Modegeschmack.

So stylte sie zur Angelobung ihres Ehemannes einen Vintage-Mantel von Balenciaga, während Mamdani einen darauf abgestimmten Samtanzug mit einer goldbestickten Krawatte trug. «Sie ist so chic» oder «Sie erinnert mich an Audrey Hepburn» steht in den Kommentaren zu den Bildern auf Instagram. Auch mit Prinzessin Diana und Jackie Kennedy wird Duwaji verglichen – auch diese galten als äusserst modebewusst.

Modisches Paar: Zohran Mamdani und Rama Duwaji an seiner Angelobung. Bild: keystone

Ebenfalls für grossen Wirbel in der Modewelt sorgt die First Lady auf dem Titelblatt von The Cut. Mit dem US-Magazin sprach Rama Duwaji über ihr Leben und ihren Ehemann. Dabei stellte sie klar: «Ich freue mich für meinen Mann und seinen neuen Job. Nennt mich einfach nie sein Plus-Eins.» Die Künstlerin ist also nicht das hübsche Accessoire ihres Partners – und will dieses auch nicht sein.