New York: Bürgermeisterkandidat Mamdani überrascht mit Rap-Einlage

Video: watson/Emanuella Kälin

New York: Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani überrascht mit Rap-Einlage

04.11.2025, 12:0004.11.2025, 12:00

Am Dienstag wählt New York City einen neuen Bürgermeister – und alles deutet darauf hin, dass Zohran Mamdani das Rennen macht. Der 34-jährige «demokratische Sozialist» gilt als Zukunftshoffnung der Demokraten. Mit seiner Volksnähe und einer starken Social-Media-Präsenz hat er die Vorwahl überraschend gewonnen.

Am Sonntag überraschte Mamdani in einem Livestream von ARIatHome, einem Strassenkünstler mit tragbarem Mischpult. Er legte eine kleine Rap-Einlage ein.

Video: watson/Emanuella Kälin

Vor seinem politischen Aufstieg rappte der 34-Jährige unter dem Namen Young Cardamom und später Mr. Cardamom. Nach dem Auftauchen älterer Videos im Netz stieg das Interesse an Mamdanis Musik, was sich in höheren Streamingzahlen widerspiegelte.

Im Livestream mobilisierte Mamdani die Leute, wählen zu gehen.

(emk)

