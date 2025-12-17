wechselnd bewölkt
Marty Supreme: Gwyneth Paltrow warnt ihren Sohn vor Sex Szenen

«Habe meinen Sohn vor Sexszenen gewarnt» Gwyneth Paltrow zu ihrem neuen Film Marty Supreme

17.12.2025, 14:3017.12.2025, 14:30

Das könnte unangenehm werden: Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow hat ihren Sohn bei der Premiere ihres neuen Films «Marty Supreme» vor intimen Szenen mit Hauptdarsteller Timothée Chalamet gewarnt.

Gwyneth Paltrow arrives at The Hollywood Reporter&#039;s Women in Entertainment Gala on Wednesday, Dec. 3, 2024, at the Beverly Hills Hotel in Beverly Hills, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/A ...
Die 53-jährige Schauspielerin hat zwei Kinder.Bild: keystone

Auf die Frage, wie die Situation ausging, sagte Paltrow in der US-Late-Night-Show von Seth Meyers über ihren 19 Jahre alten Sprössling: «Nicht so toll.» Er habe sich die ganze Zeit die Augen zugehalten, führte sie aus.

Es sei nicht die erste solche Warnung gewesen, die die heute 53-Jährige in ihrer Schauspielkarriere ausgesprochen habe. Ende der 90er hatte sie nach eigenen Worten ihren Grossvater vor einer Oben-ohne-Szene in «Shakespeare in Love» gewarnt. Er habe das schonmal gesehen, soll er ihr daraufhin versichert haben. «Two eggs, sunny side up.» Übersetzt also: zwei Spiegeleier.

This image released by A24 shows Gwyneth Paltrow, left, and Timothée Chalamet in a scene from &quot;Marty Supreme.&quot; (A24 via AP) Film Review - Marty Supreme
Gwyneth Paltrow und Timothée Chalamet im Film «Marty Supreme».Bild: keystone

In dem Film «Marty Supreme» spielt Chalamet (29) einen grössenwahnsinnigen Tischtennisspieler. Die Abenteuerkomödie von Regisseur Josh Safdie kommt am 26. Februar 2026 in deutsche Kinos. Paltrow verkörpert eine früher gefeierte Filmdiva, die ihr schauspielerisches Comeback am Theater versucht und sich auf eine heimliche Affäre mit Chalamets Figur einlässt.

Paltrow hat mit ihrem Ex-Mann, Coldplay-Sänger Chris Martin, zwei erwachsene Kinder, Apple und Moses Martin. (sda/dpa)

