Das ist der «Ugly-Shoe»-Sommer

Hässliche Schuhe sind im Sommer 2025 im Trend. Diese Exemplare sind besonders beliebt.

Beim Gedanken an Sommerschuhe kommen manchen Menschen Bilder von Espadrilles oder geflochtene Sandalen in den Sinn. Doch 2025 ist alles anders, denn es ist der «Ugly-Shoe»-Sommer. «Hässlich» ist jetzt im Trend.

Die Modehistorikerin Ruby Redstone sagt dazu gegenüber dem Guardian, «seltsame» Schuhe seien schon immer in Mode gewesen, und nennt als Beispiele mittelalterliche Ballerinas mit übertrieben spitzen Zehen und kunstvoll verzierten Absätzen im französischen Rokoko-Stil.

Natürlich ist Hässlichkeit, genau wie Schönheit, subjektiv, aber es gebe eine spürbare Veränderung in der Art und Weise, wie Menschen einordnen, «was ein schmeichelhafter oder funktionaler Schuh ist».

Den Trend zum «Hässlichen» bestätigte auch die Modeplattform Lyst, die eine Liste der beliebtesten Artikel, die im zweiten Quartal 2025 online gesucht und gekauft wurden, veröffentlichte. Sechs der zehn Top-Artikel waren Schuhe, zu denen Bootsschuhe aus verblichenem Wildleder von Miu Miu für 820 Schweizer Franken, Vibrams Zehenschuhe, Flip-Flops oder Jelly-Sandalen gehören, schreibt die Zeitung.

Zehenschuhe

An den Füssen von Models, Prominenten sowie Normalos wurde dieses Jahr interessantes Schuhwerk gesichtet. Ein Beispiel sind Vibrams Zehensandalen. Die handschuhartigen Fitnessschuhe, bei denen jeder einzelne Zeh betont wird, hat prominente Fans wie Gwyneth Paltrow und Matthew McConaughey.

Der Schuh kostet 139 Schweizer Franken. Bild: vibram.com

Auslöser dieses kontroversen Trends sind Maison Margielas Tabi-Schuhe mit gespaltener Zehenpartie, die von japanischen Zehentrennern aus dem 15. Jahrhundert inspiriert waren und 1988 erstmals auf den Markt kamen. Nach einem viralen TikTok-Video im Jahr 2023 war der Trend auch in der breiten Masse angekommen.

Die Tabi-Schuhe von Maison Margiela gibt es in zahlreichen Varianten. Bild: www.imago-images.de

Ursprünglich sollten sie die Leute schockieren. Heute müssen die Designer aber grössere Geschütze auffahren, um für Diskussionen zu sorgen.

Flip-Flops

Zu den begehrtesten Schuhen in der aktuellen Mode zählen Flip-Flops aus Gummi. Besonders beliebt sind die Flip-Flops von The Row, die rund 800 Schweizer Franken kosten. Jurassic-World-Schauspieler Jonathan Bailey trug sie sogar auf dem roten Teppich. The Row ist die Marke von Mary-Kate und Ashley Olsen, welche einigen vielleicht noch aus der Serie «Full House» bekannt sind. Dort spielten sie abwechselnd die kleine Michelle Tanner.

Die Flip-Flops haben eine besonders dicke Sohle. Bild: therow.com

The Row ist besonders für Minimalismus und Hochwertigkeit bekannt und steht für «Quiet Luxury». Ähnliche Flip-Flops gibt es aber sicher auch günstiger.

Für diejenigen, denen die klassischen Flip-Flops zu unspektakulär sind, gibt es die Flip-Flops mit Absatz. Sie gehören diesen Sommer zu den grössten Trends, schreibt die Vogue. Einer der Fans ist beispielsweise Miley Cyrus.

Flip-Flops mit einem kleinen Absatz. Bild: bonprix.ch

Jelly Sandalen

Dieser Schuh wird einigen noch aus der Kindheit bekannt sein, denn die Plastik-Sandalen hat gefühlt jeder als Kind am Strand oder in der Badi getragen. Jetzt sind die Jelly Sandalen aber auch an den Füssen der Erwachsenen zu sehen.

Die Jelly Sandalen, wie wir sie kennen. Bild: www.imago-images.de

Die Jelly Sandalen, die die meisten aus den 2000ern kennen, waren schon in den 70ern im Trend und gibt es heute in zahlreichen Varianten wie beispielsweise mit Mesh.

Eine Mischung aus Jelly-Sandalen und Ballerinas im Mesh-Stil. bild: amazon

Sneakerina

«Sneakerina» ist eine Mischung aus Sneaker und Ballerina. Im Englischen heissen sie «Ballet Trainers». Der Schuh hat also das Profil von Ballerinas, aber die für Sneaker typischen derbe Sohle. Zahlreiche grosse Modemarken haben den Hybrid-Schuh im Angebot und Stars wie Jennifer Lawrence tragen ihn auf den Strassen.

Die «Ballet Trainers» von Adidas. Bild: farfetch.com

Solche Mischungen von verschiedenen Schuharten sind aber nicht ganz neu, schon in den 2010er Jahren kreierte Isabel Marant die Sneaker-Wedges, also Sneaker mit Keilabsatz. Später entwarf New Balance den «Snoafer», eine Mischung aus Sneaker und Loafer, schreibt NZZ. Grund für die momentane Beliebtheit des Sneakerina könnte auch der Balletcore sein, also der Trend zu Kleidungsstücken und Accessoires, die aus dem Ballett kommen.

Fisherman-Sandalen

Die Fisherman-Sandalen sind eine Kombination aus Sandalen und Halbschuh und kommen, wie es der Name schon sagt, ursprünglich von Fischern, die die geschlossenen Sandalen trugen, um ihre Füsse auf den Booten zu schützen, schreibt Elle.

Die Fisherman-Sandalen werden nicht mehr nur von Opas getragen. Bild: cos.com

Die Sandalen sind rustikal, praktisch und werden meistens von älteren Herren getragen – bis jetzt, denn zahlreiche Marken haben den Schuh für sich entdeckt und sogar die Fast-Fashion-Labels sind darauf aufgesprungen. Gesehen wurden die Sandalen beispielsweise an Stars wie Hailey Bieber.

Welchen Schuh findest du am hässlichsten? Zehenschuh Flip-Flop Jelly-Sandale Sneakerina Fisherman-Sandale Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 200 Personen teilgenommen

(kek)