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Sienna Miller mit 44 erneut schwanger

epa11592262 US-British actor Sienna Miller arrives for the closing ceremony of the 81st annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 07 September 2024. EPA/FABIO FRUSTACI
Die britisch-amerikanische Schauspielerin Sienna Miller am Venice Film Festival 2024.Bild: EPA ANSA

Sienna Miller mit 44 erneut schwanger: «So viel einfacher»

24.03.2026, 09:2324.03.2026, 09:23

Hollywood-Schauspielerin Sienna Miller ist mit 44 Jahren erneut schwanger und fühlt sich laut eigenen Worten sehr wohl damit. «Mit 29 ein Kind zu bekommen und dann mit 42 und jetzt mit 44 – das ist so viel einfacher. Man spürt diesen inneren Konflikt nicht mehr, sich zersplittert zu fühlen und ständig X, Y, Z tun zu wollen», sagte Miller im Interview mit der Frauenzeitschrift «Glamour». Miller hatte am Freitag ihren Babybauch bei Instagram gezeigt.

Bei den Fashion Awards in London im Dezember war dieser ebenfalls bereits leicht zu erkennen. Wie das Promiportal «People» berichtet, erwartet sie das zweite Kind mit ihrem Partner, dem Schauspieler Oli Green. Ihr erstes Kind, ein Mädchen, kam demnach Ende 2023 zur Welt. Miller hat demnach bereits eine dreizehnjährige Tochter aus einer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Tom Sturridge.

«Wenn ich um 21.00 Uhr mit einem Buch im Bett liege, bin ich jetzt so glücklich. Und jetzt habe ich auch noch die Ausrede dafür», sagte Miller weiter. Das Leben sei geerdeter. «Ich glaube, die 30er sind das reine Chaos. Man denkt: »Ich will mich niederlassen. Ich will Kinder.« Aber wenn man erst mal 40 ist, denkt man: »Ich weiss irgendwie, wer ich bin."« Miller war zuletzt unter anderem in den Western-Projekt »Horizon" von Kevin Costner zu sehen. (nil/sda/dpa)

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