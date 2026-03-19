Ursula Andress ist 90! Zur Feier gibt's prächtige Bilder von unserem Bond-Girl

Mehr «Leben»

Sie feiert heute ganz privat in ihrem Landhaus in der Nähe von Rom – wie die andere berühmte Ostermundigerin, Michelle Hunziker, hat es auch Ursula Andress früh nach Italien gezogen. Wo sie einmal mit Brigitte Bardot in einer Wohngemeinschaft gelebt haben soll. Das sind die Anekdoten, aus denen Legenden gemacht sind. Zur Feier des Tages folgen hier nicht nur wundervolle Bilder, sondern auch ein paar schöne Zitate von unserem Filmstar.

Über Nackheit:

«Ich habe kein Problem mit Nacktheit. Ich schaue mich gerne an. Ich laufe gerne nackt herum. Das stört mich nicht. Ich sehe andere Menschen, die nackt herumlaufen. Das stört mich nicht.»

Über die Ehe:

«Für mich ist es viel moralischer, mit dem Mann zusammenzuleben, den man liebt, und keinen Vertrag zu unterschreiben, als rechtlich gebunden in einer Atmosphäre der Langeweile zu leben, die sich irgendwann in Hass verwandeln kann.»

Über Männer:

«Was ich bei einem Mann suche, ist nicht druckreif! Ich möchte mein cooles Schweizer Image nicht ruinieren.»

Über die Liebe:

«Wenn ich einen Mann liebe, lebe ich nur für ihn. Ich werde seine Sklavin.»

Über das Altern:

«Ich liebe alte Menschen, aber ich hasse es, alt zu werden.»







1 / 25 Unser Bond-Girl ist 90! Happy Birthday, Ursula Andress! Am 19. März 1936 kam Ursula Andress in Ostermundigen zur Welt. Mit 26 spielte sie in «Dr. No» Bond-Girl Honey Ryder. Den berühmten Bikini hatte sie übrigens selbst genäht. quelle: moviepix / silver screen collection

(sme/rof)